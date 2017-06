Julia Roberts logró encontrar a su perro perdido gracias a una app

A principios de año, Julia Roberts perdió a su perro Major, un labrador café que de la nada desapareció de su hogar en Malibú. Como era de esperarse, de inmediato colocó carteles y alertó a sus vecinos para que se comunicaran con ella o su esposo, Daniel Moder, en caso de encontrar a su mascota, pero no hubo suerte alguna. Resignada, la actriz, su esposo e hijos, los gemelos Phineas y Hazel (12) y Henry (10), siguieron con sus vidas con un hueco en el corazón difícil de llenar y ninguna esperanza de volver a ver a Major.

Como si se tratara de un milagro, la actriz y su familia se reencontraron esta semana con su mascota, todo gracias a las redes sociales y a un vecino que encontró a Major y cuidó de él. Un usuario de la aplicación Nextdoor -creada para facilitar la comunicación entre un vecindario-, bajo la categoría "Objetos perdidos" colocó una foto del perro que encontró en la playa de Point Dume.

Por suerte, Daniel vio el anuncio en el que reconoció de inmediato a su mascota. Julia y su familia recuperaron a su amado can después de varios meses y están agradecidos con su vecino, quien no esperaba que la dueña del perro que alimentó y cuidó por varios días fuera la protagonista de Nothing Hill.

De acuerdo a reportes de TMZ, el perro está en perfectas condiciones y feliz de haber regresado a casa a pesar de varios días de estar descuidado y caminando sim rumbo por la costa de California.