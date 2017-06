Harry Styles, devastado tras el fallecimiento de su padrastro

No están siendo unos días fáciles para la familia de Harry Styles. Tal y como ha confirmado un representante del ex componente de la banda One Direction, su padrastro, Robin Twist, ha fallecido a los 57 años tras no poder ganar la batalla al cáncer. "El padrastro de Harry, Robin Twist, tristemente falleció esta semana después de una larga batalla contra el cáncer. La familia pide que se mantenga su privacidad en estos momentos", dice la breve nota que han enviado a varios medios para comunicar la difícil noticia.

La estrella del pop mantenía una estrecha relación con Robin, que se casó con su madre Anne Cox en una íntima ceremonia que se celebró en Congleton, Cheshire, en 2013, y en la que Harry ejerció de padrino. De hecho, el pasado 2 de junio Anne compartió en su perfil personal de las redes sociales una entrañable foto en la que salía besando a su marido para celebrar su cuarto aniversario de boda y agradecer todos los mensajes de cariño que había recibido de parte de sus seguidores. Robin tenía dos hijos de una relación anterior, llamados Mike y Amy.

VER GALERÍA

Esta devastadora noticia llega en un momento muy especial para Styles, ya que hace poco más de un mes que lanzó al mercado su primer disco en solitario y ya ha confirmado las fechas de la gira con la que recorrerá el mundo a partir del 11 de marzo de 2018. Además, el cantante podría estar ilusionado en el amor, ya que muchos le relacionan con Tess Ward, una bloguera, chef y modelo inglesa muy conocida en el país anglosajón.

Según el diario The Sun, Harry, de 23 años, y la bloguera, de 27, han disfrutado ya de un buen número de citas: "Tan pronto como Harry conoció a Tess notaron una chispa instantánea entre ellos. En seguida sus gustos en común por la moda extravagante y la comida les unieron y su relación se volvió romántica rápidamente", aseguró una fuente cercana a la pareja. "Es diferente a otras relaciones que ha tenido Harry, porque él se encuentra embelesado con Tess y no quiere arriesgarse a estropearlo". Sin duda, de confirmarse que están juntos, ella será un apoyo muy importante para él en este complicado momento y le ayudará a sobrellevar la pérdida de su padrastro.

VER GALERÍA