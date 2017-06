Así aconsejó Rihanna a uno de sus fans después de haber terminado su relación

No hay duda de que Rihanna es una chica fuerte que con el paso de los años y las experiencias de su vida personal, ha logrado crear un carácter que la define entre sus fans. Por ello, uno de sus admiradores, en medio de un desastre sentimental, se animó a enviarle un mensaje privado a través de Twitter, para preguntarle cómo es que había hecho para superar una ruptura. Lo que no espero este chico, era que la cantante de 29 años de edad tomaría en serio su cuestión y ella misma escribiera una sincera respuesta.

"Hola Robs, ¿cómo superaste tu primer corazón roto? He estado luchando", escribió el usuario Samer esperanzado a encontrar una pronta respuesta y alivio a su malestar sentimental. Rihanna no leyó el mensaje de inmediato, pero en cuanto pudo ponerse al tanto de la consulta que le hacían, respondió: "¡Solo cree que el corazón roto fue un regalo por sí mismo! Llora si tienes que hacerlo, ¡pero no será para siempre!". Para animar un poco más a Samer, agregó: "¡Encontrarás el amor de nuevo y será aún más hermoso! ¡Mientras tanto, disfruta de todo lo que eres!".

El agradecimiento de Samer estaba de más gracias a la conversación que publicó en la misma red social. Su historia de inmediato alcanzó a los seguidores de la barbadense, quienes se encargaron de compartirla en sus perfiles.

El lindo gesto que tuvo Rihanna no es único en la carrera de la intérprete de Diamonds. El año pasado, ayudó a otro de sus seguidores a armarse de valor para revelar a sus familiares y amigos sus preferencias sexuales. De igual forma, ese chico la contactó directamente en Twitter para pedirle un consejo, el cual ella no negó. "Bebé, está bien sentir miedo, ¡pero es más importante ser quien realmente eres! ¡En verdad no tienes opción! ¡Esa no es una decisión que tomas! Eres quien eres, y por más duro que parezca, lo mejor de todo es la libertad y la paz contigo mismo", escribió desde el fondo de su corazón.