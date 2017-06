Shannon de Lima habla por primera vez sobre su relación con el ‘Canelo’: ‘Lo que he conocido de él me facina’

Después de publicar varias indirectas en sus cuentas de Instagram, esta semana Shannon de Lima y Saúl ‘Canelo’ Álvarez por fin mostraron su amor ante los medios. Sucedió en Nueva York, ciudad donde el pugilista mexicano se encontraba dando una rueda de prensa. La venezolana desfiló sobre la alfombra tomada de la mano de Saúl y hasta le plantó un beso antes de despedirse de él.

VER GALERÍA

“Conocí una persona maravillosa y estoy muy feliz”, aseguró Shannon de Lima a las cámaras de El Gordo y la Flaca. Y aunque aclaró que llevan “poquito tiempo” como novios, dejó claro que están “muy contentos, felices; conocí una persona maravillosa y estoy muy feliz”. La pareja se conoció por medio de “un amigo en común” y, según lo contó la propia modelo, “como toda relación, vamos a ver qué pasa. Yo estoy feliz, me siento feliz. Lo que he conocido de él me facina”.

VER GALERÍA

Tras haberse divorciado de Marc Anthony hace cuatro meses, Shannon no pudo evitar contestar algunas preguntas incómodas sobre su matrimonio con el salsero. “Somos muy amigos”, confesó la modelo, “pero vamos a dejar el pasado atrás. Aprendí muchísimo, quiero muchísimo a Marc, [pero] estoy en una relación donde estoy muy feliz. Creo que se nota”.

VER GALERÍA

Saúl se negó a contestar preguntas sobre su vida privada y simplemente se limitó a decir que “todo” está bien entre él y Shannon. Así mismo, reveló que la relación se encuentra en sus primeras etapas, aunque ambos se han mostrado muy entusiasmados, sobre todo en redes. En uno de sus últimos mensajes románticos en Instagram, ‘Canelo’ publicó una fotografía de la gira promocional y su amada le escribió: “Te amo papacito”, a lo que él respondió: “Mamacita te amo con locura”.