Sin temor al qué dirán, Kate Beckinsale estrena novio 22 años menor que ella

Kate Beckinsale está en medio de su divorcio con Len Wiseman, pero eso no es impedimento para volver a creer en el amor, aunque éste se encuentre en un chico 22 años menor que la actriz de Underworld. Esta semana, Kate, de 43 años, fue captada afuera de un bar al oeste de Hollywood besando apasionadamente a su nuevo novio, un aspirante a actor de 21 años de edad de nombre Matt Rife, según pudo confirmar HOLA! USA.

VER GALERÍA

A pesar de la diferencia de edad, Matt y Kate se llevan de maravilla. De acuerdo a informes de Entertainment Tonight, el chico es "muy maduro para su edad". El portal confirmó que ambos se conocieron gracias a un amigo en común y, actualmente, son novios y esa felicidad no es nada nuevo para sus amigos y familiares. "Todos en el círculo de Kate lo aman y apoyan esa relación. Él es tan dulce y la hace muy feliz", asegura el sitio.

Matt es conocido por su trabajo en el show de Nick Cannon, Wild 'N Out, y desde que su camino se cruzó con el de la actriz, hubo un clic inmediato. "Coquetearon enseguida, de repente los vimos en su primera cita y desde entonces no han parado", explica el allegado a la pareja, aunque no detalló desde cuándo surgió esa chispa.

VER GALERÍA

Mientras Kate disfrutaba de este nuevo romance, los rumores de una posible relación con Jon Hamm. A principios de junio, ambos atendieron al exclusivo evento organizado por J.J. Abrams, el mismo en el que Jerry Seinfeld rechazó un abrazo de Kesha. Ahí, Kate y Jon estuvieron conversando toda la noche sin separarse, lo que hizo sonar las alarmas de algunos testigos. "Era como si no pudiera despegarse de ella. Kate estaba con una amiga, pero la ignoraron todo el tiempo y solo charlaban entre ellos. Él se inclinaba para hablarle al oído y ella no paraba de reír y reír", contó uno de los asistentes al evento.