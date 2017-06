Maite Perroni no se niega a un reencuentro de RBD si esto sucede

RBD marcó a toda una generación que aún se identifica con la actitud de cada uno de sus integrantes y las canciones que sonaban en la radio. Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann dejaron una huella difícil de borrar y por eso cada vez que hablan sobre sus nuevos proyectos, es inevitable preguntarles sobre la esperada reunión. La última en ser cuestionada fue Maite Perroni, quien dejó clara su única condición para regresar al escenario con sus ex compañeros de reparto.

"Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis, y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte", dijo a People muy segura de lo que tiene en mente para la soñada reunión.

Las palabras de Maite hicieron dudar a sus fans sobre el posible reencuentro, pues a 13 años de haber surgido la agrupación, cada uno tiene una agenda complicada en la que los distintos proyectos laborales o la familia son prioridad. Sin embargo, cada uno de ellos da pistas sobre querer volver a interpretar las canciones del grupo, como Anahí, quien hace unas semanas publicó una fotografía junto a Cristian Chávez y Pedro Demián, productor del melodrama, junto a la frase "Comploteando"..

Mientras los seis chicos coordinan sus agendas, Maite, al igual que Dulce María, se enfoca en su carrera musical; Anahí y Alfonso Herrera disfrutan de sus roles paternos; y Christina Chávez y Christopher Uckermann están sumergidos en diversos proyectos.