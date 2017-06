Mari Malek, una chica refugiada de Sudán que se convirtió en supermodelo

En sus años de infancia, Mari Malek no imaginaba que algún día estaría sobre una pasarela, en medio de las cámaras, vestida con diseños vanguardistas o en alguna fiesta con Lady Gaga. No, en sus primeros años, esta nativa de Sudán del Sur estaba preocupada por sobrevivir a la guerra y buscar algo para alimentar a sus 20 hermanos. El contraste de ambas vidas aún parece increíble para sus compañeras de trabajo o los diseñadores que la eligen para que lleve sus atuendos, pero para ella es un pasado que espera que no se repita en la vida de algún otro niño, aunque ese deseo no parezca hacerse realidad.

Mari nació en Wau, al sur de Sudán durante la segunda Guerra Civil. Su familia no era pequeña con sus 20 hermanos en casa, pero tampoco carecían de las comodidades básicas que obtenían gracias al trabajo de sus padres. Todo eso cambió cuando los bombardeos iniciaron cerca de su hogar. Su madre, preocupada por rescatar a todos sus hijos, la llevó a un refugio en Egipto, esperanzada en que de ahí surgiera una nueva vida. Y tenía razón, aunque al principio pareciera lo contrario.

Mari llegó a vivir a New Jersey, en un lugar lleno de peligros, tiroteos, drogas y sexoservidoras. "Muchos podrán pensar que fue un cambio rápido a mejor, pero no", cuenta a Vice. A pesar de todo, la joven tenía a su lado a su mamá. "Eso era lo mejor", expresó. Justo esa figura materna, llena de fortaleza, fue la que la motivó para imaginar que podría hacer con su vida hasta lo imposible. "Era enfermera en Sudán y se quedó sin nada con la llegada de la guerra. Trabajó duro para sacarnos adelante a mí y a mis hermanos, estuvo siempre ahí".

Mari se convirtió en madre a los 20 años, edad a la que decidió mudarse de New Jersey a Nueva York, en donde, en busca de una oportunidad mejor, inició la carrera a la que muchas chicas aspiran desde niñas. "Llamé a todas las puertas, hice todo tipo de contactos y tuve suerte. Empecé como modelo ocasional y, pronto, me di cuenta de que lo mío era el mundo de la música. Así es como nació DJ Stiletto".

A pesar de vivir una realidad distinta a la de sus primeros años, Mari Malek no olvida sus raíces y, cada vez que puede, regresa a su pueblo natal para ayudar a los niños de la comunidad. Su trabajo, esfuerzo y gran carácter se refleja en su cuenta de Instagram, en donde publica sus momentos sobre la pasarela, luciendo prendas de Lanvin Paris o detrás de cámaras de proyectos como La buena mentira (2014), Black Girls Rock (2011) o The Nile Hilton Incident (2017); al igual que su paso por Sudán, en donde apoya a niños como ella que buscan un futuro mejor.