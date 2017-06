Mujer se somete a ocho cirugías plásticas para lucir como Melania Trump

Claudia Sierra, una madre de Houston, Texas, acudió con el doctor Franklin Rose para someterse a ocho cirugías estéticas el martes, 20 de junio. “Quiero sentirme como la Primera Dama que sé que llevo por dentro”, contó Claudia en un video que fue publicado en su cuenta de Facebook. A Franklin se le conoce como el rey Midas de las cirugías plásticas, y no es la primera vez que hace a una mujer lucir como una Trump.

VER GALERÍA

“Muchas mujeres me piden el ‘look’ de Ivanka”, aseguró el doctor Rose, “así que no me sorprende que ahora me vengan a pedir el ‘look’ de Melania”. El año pasado Tiffany Taylor, una empresaria tejana, gastó 60 mil dólares en cirugías intentando obtener el aspecto físico de la hija de Donald Trump. “Veo perfección”, enfatizó Tiffany mientras se miraba en el espejo, “absoluta perfección. Es como una pieza de arte”.

Los procedimientos que fueron programados para Claudia incluían una reconstrucción de seno, rinoplastia, abdominoplastia, liposucción, elevación de glúteo a la brasileña, elevación de párpados, inyecciones de botox, y otros tratamientos inyectables no especificados. Aún no se revelan los resultados, pero el programa Inside Edition mostrará el nuevo aspecto de Claudia “en unas cuantas semanas”.