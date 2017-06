Naomi Campbell y su tendencia veraniega de zapatos imposibles de usar

Puede que por su trabajo como súper modelo, Naomi Campbell esté acostumbrada a usar zapatos extremadamente altos con los que apenas puede caminar. Y aunque luzcan muy bien y vayan de maravilla con las tendencias presentadas en pasarela, son modelos que por su poca practicidad las chicas, fuera de un desfile de modas, no usarían. Sin embargo, Naomi se inspiró en esos días de zapatos altos para diseñar un par de sandalias a favor de una causa benéfica.

La modelo unió fuerzas con la firma Havaianas a favor de la beneficencia Women for Women International. Campbell creó un par de zapatos suficientemente altos como para hacer imposible caminar y, aunque su diseño no llegará a las tiendas departamentales, sólo pensar en llevarlos puestos es un reto. Además, para agregar un grado de dificultad al par de sandalias con plataforma, incluyen un tacón de aguja de más de 30 centímetros que no se escaparían de tus pies gracias a la pulsera de correa que llevan en el tobillo.

Este par de zapatos es muy diferente a las sandalias cómodas y coloridas que la marca vende. A primera vista parecerían algo normal en el vestuario de Lady Gaga, muy similar a los que la misma Campbell usó en 1993 y con los que se cayó en una de las pasarelas de Vivienne Westwood. Y, consciente de lo complicado que es dar un par de pasos con un modelo así, ni la misma Naomi se atrevió a probarse su creación que, desde el 1 de junio, tiene un nuevo y anónimo dueño.