Todo es felicidad para los Carter. La semana pasada, Beyoncé dio a luz a sus gemelos y según los últimos reportes, madre e hijos se encuentran bien de salud, sin embargo los pequeños no han recibido la alta médica del hospital donde nacieron. El portal TMZ señala que los bebés permanecen en observación médica debido a un “asunto menor”, según fuentes cercanas a la familia.

VER GALERÍA Jay Z y Beyoncé están felices por el nacimiento de sus gemelos. Foto: Getty Images

Los informantes dijeron al portal que los doctores no se sentían cómodos dando de alta a los bebés y preferían estar al pendiente de ellos. TMZ no reveló la razón que retiene a los recién nacidos en el centro médico, sin embargo sus fuentes comentaron que los niños están “bajo reflectores especiales”. Dichas luces son utilizadas para eliminar los altos niveles de bilirrubina en la sangre, lo cual ocasiona ictericia. Esa condición es muy común entre los recién nacidos, sobre todo los prematuros y en la mayoría de los casos, no es peligroso.

VER GALERÍA Los bebés de Beyoncé habrían nacido prematuros. Foto: Instagram Beyoncé

El nacimiento de los hijos de ‘Queen B’ y Jay Z causó furor en las redes. La semana pasada se especuló sobre la llegada de los gemelos y fue hasta el sábado que una fuente confirmó a People que los niños ya habían nacido. La fuente no reveló el sexo de los bebés, ni su estado de salud. En tanto, la pareja de artistas así como sus representantes se mantuvieron en total hermetismo.

El único miembro de la familia de Beyoncé que sí se manifestó al respecto fue Matthew Knowles, padre de la cantante, quien confirmó a través de Twitter que a la familia de los Carter se habían sumado dos nuevos integrantes. “¡Ya están aquí! #beyonce #twins #jayz #happybirthday”, escribió el orgulloso abuelo.