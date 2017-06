Miley Cyrus se enfrenta a Stefano Gabbana y podría perjudicar a su hermano Braison

Las palabras de Miley Cyrus podrían meter en problemas a su hermano menor, Braison Cyrus, quien desfiló en el Milan Men's Fashion Week para Dolce & Gabanna. La cantante de 24 años felicitó a su hermano por su primer desfile y manifestó lo orgullosa que se sentía por él. A la felicitación, Miley agregó una posdata que desató la ira del diseñador Stefano Gabbana, quien respondió a la joven artista.

VER GALERÍA Miley Cyrus felicitó a su hermano, pero también causó polémica. Foto: Getty Images

El post de Miley estaba acompañado por una fotografía de su hermano sobre la pasarela y decía así: "Felicidades por tu primer desfile. El sueño de mi hermano pequeño nunca ha sido ser modelo, él es uno de los músicos más talentosos que he tenido la suerte de escuchar en toda mi vida… ¡Pero es un Cyrus y trata de hacer todo al menos una vez y abrazar las oportunidades que le hacen salir de su zona de confort!".

VER GALERÍA La felicitación de Miley a su hermano Braison. Foto: Getty Images

“¡Nosotros creemos en probar cosas nuevas cada día! ¡Te quiero Prince Suga Bear y de verdad, enhorabuena por tu experiencia! Siempre estoy orgullosa de ti, de Nashville a Italia”, apuntaba intérprete de Malibu. Al final de la tierna felicitación, expresó: “Posdata D&G, estoy TOTALMENTE en desacuerdo con sus políticas… pero apoyo el esfuerzo de su compañía por celebrar a los jóvenes artistas y darles una plataforma para dejar que todos vean su luz brillar”.

VER GALERÍA Los Cyrus se apoyan en sus respectivas carreras. Foto: Instagram Miley Cyrus

Conocido por su fuerte carácter, Stefano Gabbana no se resistió y le respondió a Miley vía Instagram. Compartió la misma foto que ella había publicado horas antes en su perfil y la tachó de ignorante, tanto en italiano como en inglés. “Somos italianos y no nos preocupamos por la política ¡y menos todavía por la americana! Hacemos vestidos y si piensas que puedes hacer política con un post, es simplemente algo ignorante. No necesitamos tus posts o tus comentarios así que la próxima vez, ¡ignóranos, por favor!”, escribió en su cuenta, en la que tiene un millón de seguidores.

VER GALERÍA Stefano Gabbana (a la izquierda) criticó a Miley Cyrus en Instagram. Foto: Getty Images

Las ideas políticas con las que Miley no está de acuerdo con Dolce & Gabbana quizá tengan que ver con las declaraciones que hicieron los diseñadores sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo. "Un niño cuando nace debe tener un padre y una madre. O al menos debería ser así. No me convencen aquellos que yo llamo los hijos de la química, los niños sintéticos", dijeron en 2015. Hay que recordar que Miley tiene organización llamada Happy Hippie Foundation, la cual apoya a jóvenes de la comunidad LGTB.

VER GALERÍA Las playeras #Boycott se han hecho virales en la red. Foto: Instagram Stefano Gabbana

Otra de las ideas con las cuales Miley y la marca italiana no coinciden es con sus preferencias políticas. Miley apoyó a Hillary Clinton a lo largo de su campaña presidencial, y cuando Donald Trump ganó la presidencia, se mostró en un video al borde del llanto.

Dolce & Gabbana son una de las marcas que visten a la Primera Dama Melania Trump. Incluso, en redes sociales, los haters de los Trump han llamado a hacer un boicot contra Dolce & Gabbana, algo de lo que han sacado provecho, pues han diseñado sus propias camisas para ‘boicotear’ su marca.