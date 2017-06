Anahí desata una ola de ternura con un video cantándole a su bebé

No cabe duda que Anahí está encantada con su faceta como mamá y sus publicaciones en Instagram ahora tienen un nuevo protagonista: su hijo Manuel. Con cada fotografía que comparte en las redes sociales, la ex RBD logra derretir el corazón de sus más de cuatro millones de seguidores gracias a la ternura que cada imagen irradia. Este fin de semana no fue la excepción y, con un video de ella cantando al pequeño de cinco meses de edad, una vez más, se robó los corazones de sus fans.

La cantante compartió este bello momento familiar, en donde se nota que no puede dejar de comerse a besos al pequeño, fruto de su matrimonio con el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Anahí, sentada en la sala de su casa, empieza a cantarle a su hijo, quien pone mucha atención a las palabras de mamá y deja escapar una risa que provoca que la también actriz vuelva a besarlo.

Además de la tierna reacción de Manuelito con la melodiosa voz de su mamá, el aspecto del bebé llamó mucho la atención de quienes reprodujeron el video en el que Anahí anuncia que su hijo está a punto de cumplir cinco meses de haber nacido. Los espectadores notaron lo grande que está el bebé, a quien cariñosamente llamaron "gordito" y que se mira muy sano.

El adorable momento no fue lo único que Anahí publicó este fin de semana. Con motivo del Día del Padre, la cantante se unió a las felicitaciones de los famosos publicando sus propias fotografías: una de Manuelito con su papá; y otra de ella misma con su padre. "¡Tu primer Día del Padre! ¡Te amamos!", escribió junto a la imagen en la que el Gobernador aparece cargando al bebé. Y en su selfie, anotó: "¡¡Papito te amo con todo mi corazón!! Gracias a Dios por tenerte a mi lado. ¡¡Feliz Día del padre!!".

Las fotografías familiares no son lo único que emociona a los admiradores de la mexicana, quien tiene una larga carrera musical. Sus fans en todo el mundo están al pendiente de cada una de sus publicaciones para descifrar si próximamente habrá una reunión de RBD junto a sus antigüos compañeros de set y escenario: Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher von Uckermann. De hecho, la fotografía que hace un par de semanas compartió, en la que aparece junto al productor de la telenovela, Pedro Damián, y Christian Chávez. Su pie de foto, "Comploteando", creó grandes esperanzas en sus seguidores, aunque hasta ahora no han aclarado de qué se trata.