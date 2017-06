Madonna se felicita en el Día del Padre: ‘Porque soy mamá y papá a la vez’

En el marco del Día del Padre, varias celebridades dedicaron lindos mensajes a sus progenitores o a los padres de sus hijos. Madonna se sumó a las felicitaciones y publicó un retrato de su padre, Silvio Anthony Ciccone, y le dedicó unas tiernas palabras. Pero no sólo honró a su padre, sino que se felicitó a sí misma.

En su primera publicación referente al Día del Padre, la ‘Reina del Pop’ escribió: “Happy Father's Day al hombre que me dio vida. Te amaré por siempre”. En su segundo post, publicó un collage con sus seis hijos; las gemelas Stella y Esther, de cuatro años, Mercy James, de 11, Daivd Banda, de 11, Rocco, de 16 y Lourdes, de 20. La emotiva foto estaba acompañada por el siguiente texto: “Y Feliz Día de los Padres para mí también, porque vamos a enfrentarlo… Yo soy la mamá y el papá, no me importa lo que digan los papeles”.

Con este mensaje, la intérprete de 58 años dio un ‘golpe bajo’ a los padres de sus dos hijos biológicos; Carlos León, padre de Lourdes, y Guy Ritchie, papá de Rocco, de quien se separó en 2008.

Pocos recuerdan que en la década de los noventa, Madonna tuvo una relación con el preparador físico Carlos León. En 1996, la ‘Reina del Pop’ y el también bailarín dieron la bienvenida a su primera y única hija, Lourdes León. Madonna y Carlos terminaron al poco tiempo del nacimiento de ‘Lola’ y él rehízo su vida con la diseñadora Betina Holte, con quien se casó en 2013 y en 2015 tuvieron un niño, al que llamaron Meeka.

Tras su relación con Carlos León, Madonna fue relacionada con varias celebridades, hasta que en el 2000 le dio el ‘sí quiero’ al cineasta inglés Guy Ritchie. De esa relación, nació Rocco, quien hace unos meses protagonizó –junto con sus padres– un sonado pleito por su custodia. Luego de ocho años de matrimonio, Guy se separó de Madonna y en 2015 se casó con la modelo inglesa Jacqui Einsley, con quien tiene tres hijos: Rafael Ritchie, Rivka Ritchie, Levi Ritchie.