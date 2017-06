¿Qué sería más romántico que una escapada a París con tu one and only? Jennifer Lopez y Alex Rodríguez hicieron las maletas y tomaron un avión privado para pasar un fin de semana de ensueño en Francia.

VER GALERÍA La mirada de Jennifer lo dice todo... está en las nubes por Alex. Foto: Grosby Group

En sus primeras horas en Europa, la pareja disfrutó de la paradisíaca costa de Antibes, en Costa Azul. Un paparazzi los fotografió abordo de un yate de lujo, donde ambos dejaron ver sus esculturales cuerpos; ella lució divina con un trikini de crochet, mientras que su amado se dejó ver en muy buena forma.

VER GALERÍA Alex compartió en su cuenta de Instagram lo mejor de su visita. Foto: Instagram A-Rod

Después de Antibes, se trasladaron a París, donde visitaron los puntos claves de la capital francesa. ‘A-Rod’ compartió a través de Instagram Stories algunas fotos y video de su visita al Museo Louvre.

VER GALERÍA ¡Tarde de compras! La pareja fue vista saliendo de la exclusiva boutique de Chanel. Foto: Grosby Group

Tras su visita al museo, JLo y ‘A-Rod’ fueron de shopping el sábado por la tarde. Jennifer se dejó ver por las calles de la ciudad con un maxi vestido de Gucci con estampado, unas gafas oscuras, unas grandes arracadas doradas y unas sandalias altas. La pareja entró a la boutique de Chanel, donde pasaron algunos minutos contemplando los productos de la marca.

VER GALERÍA Disfrutaron de unos deliciosos helados... Jennifer sí que se ve enamorada. Foto: Getty Images

El domingo pasearon por la catedral de Notre-Dame, el Jardin des Tuileries y se tomaron unas divertidas fotografías en la célebre pirámide del Louvre. Como cualquier pareja de turistas, Jennifer y Alex combatieron las altas temperaturas de la capital con unos ricos conos de helado y se tomaron unas fotografías. Para este paseo, Jennifer optó por un look deportivo.con unos sweatpants, un par de tenis y una camiseta negra holgada. En tanto, Alex optó por llevar su look todo en gris.

VER GALERÍA Alex Rodríguez quedó encantado con la capital francesa. Foto: Instagram A-Rod

Por las fotografías, todo indica que las hijas de Alex y los mellizos de Jennifer no los acompañaron en este viaje relámpago por Francia. La semana pasada la cantante habría contemplado la posibilidad de festejar del Día del Padre con su actual pareja y con Marc Anthony, el padre de sus pequeños Emme y Max, sin embargo los planes de la ‘Diva del Bronx’ nada tuvieron que ver con esa celebración.