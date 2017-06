Jennifer Lopez y ‘A-Rod’ disfrutan de Saint-Tropez ignorando los rumores sobre su relación

Hace unos días, se corrió un rumor que amenazaba con empañar la felicidad de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Sin embargo, la pareja no ha dejado que eso falsos reportes arruinen su fabulosa relación y prueba de ello es la fotografía que recientemente la cantante compartió en su cuenta de Instagram, donde ambos se ven felices disfrutando de un fin de semana en Francia.

VER GALERÍA Alex y JLo están saliendo desde principios de este año. Foto: Getty Images

La intérprete de 47 años publicó una imagen a blanco y negro con el siguiente mensaje: “Cuando te estás divirtiendo tanto, simplemente te importan un $%&”, y acompañó su publicación con las siguientes etiquetas: #aquienleimportaloquevayanadecir, #allihave, #danceagain, #vegas, #miami, #montecarlo, #sttropez y #paris. En la imagen, los enamorados aparecen muertos de risa, vestidos muy elegantes. ‘A-Rod’ sostiene un puro con una mano y con la otra parece estar haciendo una seña con el dedo de en medio.

VER GALERÍA Jennifer y Alex, disfrutando de su romántico fin de semana. Foto: Instagram JLo

National Enquirer publicó que una mujer estaba tratando de extorsionar a Alex Rodríguez. El portal indica que el ex beisbolista salió en 2014 con Lauren Hunter y que en ese periodo ambos compartieron fotos y mensajes; ahora su ex pareja le estaría pidiendo más de medio millón de dólares para no sacarlas a la luz. Además, la revista también asegura que Alex no habría perdido contacto con Lauren, a pesar de estar ya en una relación con JLo, sin embargo ellos no prestan atención a ese tipo de reportes y dan rienda suelta a su amor en Europa.

Al parecer, volaron solos a Francia y dejaron a los niños en casa. ¡Qué romántico! Foto: Getty Images

Según sus últimas publicaciones en redes sociales y las fotografías de unos paparazzi, la pareja ha disfrutado de la paradisíaca costa de Antibes, en Costa Azul, así como de la capital francesa. Unos fotógrafos captaron a JLo y a su novio abordo de un yate de lujo, donde ambos presumieron sus esculturales físicos; mientras él lució muy atlético y en buena forma, Jennifer dejó sin aliento con sus curvas de infarto en un trikini blanco de crochet.

VER GALERÍA 'A-Rod' visitó uno de los lugares clave en París. Foto: Instagram Alex Rodríguez

Horas después de la difusión de estas fotografías, ‘A-Rod’ compartió a través de Instagram Stories una serie de videos e imágenes de su visita por el Museo Louvre en París. Aún no termina el fin de semana y seguramente estos enamorados seguirán dando de qué hablar a su paso por Francia.