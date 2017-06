Conoce a Roy Boeles, el guardaespaldas de Justin Bieber que le está robando la atención de sus fans

Justin Bieber debería ponerse alerta si es que quiere conservar la atención de todas sus fans, en especial cada vez que sale acompañado de su guardaespaldas, Roy Boeles. El joven holandés de 18 años de edad está robando cámara por sus ojos azules, su rubia cabellera y la sonrisa coqueta que se le escapa a pesar de estar al pendiente de la seguridad del ídolo pop.

Roy ha acompañado a Justin a varios conciertos y, mientras él se asegura de que todo marche en orden mientras el intérprete de Love Yourself se encarga de su show, algunas Beliebers tenían su atención puesta debajo del escenario. Van Der Heijden, una chica de 17 años, captó al guapo integrante de seguridad para después compartir su foto en redes sociales y pedir a Twitter que "hiciera su trabajo".

La imagen se viralizó al grado de alcanzar la atención de Roy, quien divertido habló sobre el suceso con Buzzfeed. "Me reí mucho y se la mostré a mis colegas. Me dio risa que alcanzara a tanta gente. Ni yo puedo creer que soy el tipo de la foto", dice un tanto intimidado de ver que su imagen no sólo alcanzó a más de 33 mil personas, sino que también dio la vuelta al mundo. ¡Todo gracias al poder de las fans de Justin".

La fama no le cayó mal al guardaespaldas, quien le responde a sus más recientes fans los saludos que recibe a través de Twitter e Instagram, en donde ya supera los 62 mil seguidores. Ahora, quizá sólo es cuestión de tiempo para que este chico -que se nota completamente enamorado de su novia- sea quien está sobre el escenario.

Aunque su pasión no es cantar, sí lo es la música y tiene bastante interés en convertirse en un afamado DJ. Él mismo lo reveló en una fotografía en la que se compara con la persona que era en 2012. "Hace cinco años tenía un gran sueño y compré mi primer set de DJ. Pero no tenía el conocimiento para lanzarme como tal. Creí que nunca funcionaría esa idea, así que vendí mis cosas", cuenta. "Ahora, cinco años después esta locura de Twitter sucedió y hay una compañía dispuesta a enseñarme todo y ponerme sobre el escenario", agrega emocionado. ¿Será que Ryan compita musicalmente por la atención de las Beliebers o se unirá a Justin en el escenario para dar un show lleno de carisma y talento?

