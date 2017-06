'Happy birthday, North!' Así fue el festejo de la hija de Kim Kardashian por su cuarto cumpleaños

North West, la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, aún es una pequeñita, pues este jueves sopló sus primeras cuatro velitas de cumpleaños. Sin embargo, su edad y apariencia advierten a los fans de la familia Kardashian sobre lo rápido que pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando Kim anunció que estaba esperando a la cigüeña por primera vez, para después presentar a su hija con un nombre muy particular. Como era de esperarse, el sencillo festejo para la niña que poco a poco se ha robado los corazones de los fans de la familia Kardashian, juntó a sus famosas tías para que le cantaran Happy Birthday a la pequeña que se convirtió en toda una princesita.

Con un lindo vestido rosa pastel que la niña combinó con una diadema de brillantes de fantasía en forma de corona, North festejó este cumpleaños en su hogar. Además de sus padres, acudieron sus tías Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian; y su primas Dream Kardashian y Penelope Disick, ésta última, su inseparable compañera de juegos.

El hogar West-Kardashian estuvo decorado con globos rosas y otros con forma de sirenas, que formaban un gran arco, además de otros en los que se podía leer "Feliz cumpleaños, North". La fiesta estuvo documentada por las integrantes de la familia, quienes compartieron algunas imágenes en sus redes sociales. Gracias a ellas, sus seguidores notaron el colorido pastel de la niña, en donde resaltaban las cuatro velitas que marcan su nueva edad.

North aún es muy pequeña para recibir regalos tan extravagantes como el auto de 200 mil dólares que su tía Kylie Jenner obtuvo el año pasado; pero eso no quiere decir que la niña no se haya llevado una gran sorpresa. Para consentirla, sus padres le obsequiaron no uno, sino dos cachorros pomeranos que desde hoy se convertirán en los nuevos amigos de North.

Como es la costumbre Kardashian, las chicas del clan expresaron sus mejores deseos a través de sus redes sociales. "¡Mi bebé cumple cuatro años hoy! ¡Ella es mi luz y mi todo! North, te amo hasta la Luna y de regreso", escribió la feliz mamá para decorar una tierna foto en la que aparece con su hija. Por otro lado, Kris Jenner, abuela de la festejada, también usó sus cuentas sociales para demostrar su cariño a su nieta. "Feliz cumpleaños a nuestro hermoso, divertido e inteligente bichito del amor, North. Traes tanta luz a nuestras vidas y me siento bendecida más allá de las palabras porque seas mi nieta", escribió. "Me lleno de alegría de verte crecer y ver lo dulce, amable y amorosa que eres... Te amo mucho, mi preciosa angelita".