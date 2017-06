Toni Costa, prometido de Adamari López, estrena look por una buena causa ¡Descubre cuál!

Toni Costa tiene palabra y luego de dejar crecer su melena por dos años, optó por cambiar de look para donarlo a una organización benéfica. Con el fin de ayudar a pacientes con cáncer de la Fundación Cabecitas Rapadas de Puerto Rico. Para este acto tan bondadoso, el prometido de Adamari López acudió con el estilista puertorriqueño Junior Meléndez, en la Isla del Encanto.

VER GALERÍA

Toni advirtió a sus seguidoras de este cambio de look, que transmitió por su canal de YouTube. Además, se puede ver al bailarín haciendo la donación un acto que lo llenó de alegría y por el que no se arrepiente a pesar de que extrañará un poco su look. "¡Dicho y hecho! No se imaginan la felicidad que siento en estos momentos. ¡¡Estoy feliz!!", explica. "Lo volvería a hacer una u mil veces más", agregó. Al originario de España no sólo lo llenó de felicidad este acto, también su nuevo corte, un estilo que en sus palabras le "encantó".

VER GALERÍA

En otra de sus publicaciones de Instagram, Toni explicó cómo es que surgió la idea. "Desde que nació nuestra princesa Alaïa, decidí no cortarme el pelo, han pasado más de dos años y medio y ha llegado el momento de hacer algo que he esperado con muchísima ilusión, un sueño que desde hace tiempo he querido cumplir. ¡Voy a donar mi pelo!", anunciaba emocionado al lado de una fotografía en la que presume lo largo que dejó crecer su melena.

Además, bromeó un poco sobre la última noche que pasaría con ese look y adornó sus rizos sueltos con lentes de sol y labios rojos. Esta decisión llenó de alegría a Adamari López, quien hace más de una década se enfrentó a la batalla contra el cáncer, logrando vencer la enfermedad para después conocer a Toni Costa y cumplir su sueño de convertirse en mamá.