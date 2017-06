Adele, afectada por el incendio en Londres, acude al edificio destruido para apoyar a las víctimas

No han sido meses sencillos para los habitantes de Londres. Desde marzo pasado, la ciudad se encuentra en alerta y luto por los terribles atentados que ha sufrido. Por si fuera poco, esta semana se registró un incendio en la Torre Grenfell, que quedó destrozada por las llamas dejando, hasta el momento, 12 personas fallecidas, además de 120 familias que quedaron sin hogar. Adele, afectada por la terrible noticia, acudió al lugar del siniestro para ofrecer su ayuda y apoyo a las víctimas de este desafortunado accidente.

La cantante, ganadora de 15 Grammys y originaria de Inglaterra, no informó a nadie que asistiría ni tampoco ha hecho eco de su gesto de solidaridad, pero gracias a las fotografías de los presentes se puede testificar su presencia apoyando a quienes más lo necesitaban en ese momento. En las imágenes que se hicieron virales gracias a las redes sociales, se aprecia a la intérprete de Hello conmocionada por lo sucedido, abrazando y consolando a las víctimas y sus familiares por el terrible momento que estaban pasando. Adele no pudo contener las lágrimas que esta imagen le causó.

“Adele estaba dando vueltas y abrazando a todo el mundo que podía para consolarlos”, dijo un testigo del momento. “El hecho de que Adele haya ido a la Torre de Grenfell y no haya dicho una palabra sobre esto demuestra lo sorprendentemente sincera que es... Adele es un ángel, ella se merece el cielo, el corazón más grande de siempre, tan orgulloso de ella”, agregó uno de sus fans.

Este incendio es considerado uno de los más desastrosos de la historia británica, pues en sólo 15 minutos logró atravesar la torre de 27 pisos luego de que una nevera defectuosa estallara. A pesar de que los bomberos actuaron de forma inmediata tras su llamado, no fue fácil controlarlo. De acuerdo a Scotland Yard, la cifra confirmada de personas fallecidas es de 12, aunque temen que pueda aumentar a 50 considerando que las personas que habitaban los tres últimos pisos puedan haber perdido la vida.