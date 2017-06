Gerardo Bazúa aclara si Paulina Rubio está o no embarazada

Desde que Paulina Rubio compartió la dicha de haberse convertido en madre por segunda ocasión y revelar que le encantaría ampliar la familia con una niña en casa, los rumores des embarazo la han perseguido. En semanas recientes la cantante se ha visto envuelta, una vez más, en estas especulaciones que sus amigos más cercanos se encargan de desmentir. Esa vez fue el turno de su pareja, Gerardo Bazúa, de hablar al respecto de esta situación en la que él también está envuelto y aclaró de una vez por todas si en su casa esperan o no a la cigüeña en los próximos meses.

"No, no, es que no está embarazada. Nos llama la atención y nos reímos mucho en la casa cuando vemos las noticias: nos embarazan y nos abortan. Si ya tuviéramos todos esos hijos, llenaríamos un bus", explicó el mismo Gerry a varios medios de comunicación. Y sí, al igual que Pau, le encartaría volver a experimentar la dicha de convertirse en papá, aunque no exige que se a de una pequeñita. "Yo creo que si lo tuviéramos, pues qué bueno, y si no, también. Estamos tranquilos. A mí me parece que un bebé siempre es una bendición, sea niño o niña. Y ahora mismo estamos disfrutando mucho de nuestro hijos", contó.

Gerardo también aclaró que junto a Paulina, su pequeño Eros y Andrea Nicolás, el hijo que la cantante tiene con Nicolás Vallejo 'Colate', han formado una bella familia, incluso ve al niño de cinco años como uno más de sus propios hijos. "Claro que Nico es mi hijo, lo quiero mucho y él a mí. Y mis hijos de sangre, ¿qué te voy a decir de ellos? Como yo digo, son los míos, los tuyos y los nuestros. Aparte no pueden decir que va a ser mi cuarto hijo, porque yo ya tengo cuatro: Gerardo, Sebastián, Nico y Eros. El cuatro siempre ha sido mi número favorito", expresó muy contento al hablar de su familia.