VIDEO: Justin Bieber es agredido después de admitir que no se sabe la letra de ‘Despacito’

El mes pasado Justin Bieber fue criticado por olvidar la letra de Despacito, su versión de la exitosa canción de Luis Fonsi, durante una presentación en vivo. Ayer, mientras actuaba en Suecia, el canadiense aceptó que aún no se sabe bien la canción, confesión que no le sentó nada bien a sus fanáticos, pues uno de ellos arrojó una botella hacia Justin:

“No puedo cantar Despacito. Ni siquiera me la sé”, admitió el cantante a la multitud. Después de esquivar el botellazo, Justin suplicó a sus fans que lo no agredieran: “¡Oye, por favor! No me arrojen cosas”. Curiosamente, fue Luis Fonsi y Daddy Yankee quienes revelaron que Justin pidió hacer su versión en español: “Nadie se espero eso, que él quisiera cantar la canción en español”, reveló Yankee. “Hasta le compusimos un arreglo en inglés”, aseguró Luis, “pero él dijo ‘no, quiero hacerla en español’. Justin se tomó el tiempo de grabarla bien”.