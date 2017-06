Jennifer Lopez podría celebrar el Día del Padre con ‘A-Rod’ y su ex esposo Marc Anthony

Jennifer Lopez sí que entiende a la perfección el concepto de familia moderna. La cantante de 47 años se prepara para celebrar su primer Día del Padre con su novio, el ex beisbolista Alex Rodríguez. En una entrevista con E! News, la ‘Diva del Bronx’ reveló que todos se llevan tan bien que es posible que celebre ese día especial con su novio y con Marc Anthony, padre de sus mellizos.

VER GALERÍA Jennifer tendrá una doble celebración por el Día del Padre con su novio y su ex, el papá de sus hijos. Foto: Grosby Group

“Es seguro”, dijo luego de presentarse en su cocierto All I Have en The AXIS en el Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas. “Es increíble. Todos se llevan muy bien. Somos tan bendecidos; tenemos hijos preciosos. Tenemos amor y amamos nuestras vidas, estamos bien”.

Jennifer y Marc son padres de Emme y Max, de nueve años, mientras que ‘A-Rod’ es el orgulloso padre de Natasha, de 12 años, y Ella, de 9. Los hijos de la cantante y el deportista han pasado mucho tiempo juntos y han comenzado a crear lazos de amistad.

VER GALERÍA ¡Cómo una bonita familia! Las hijas de 'A-Rod' y los mellizos de Jenni se llevan muy bien. Foto: Instagram JLo

Incluso, las hijas de Alex sienten una profunda admiración por la novia de su papá. El pasado fin de semana, el ex pelotero de los Yankees llevó a Natasha al concierto de JLo en Las Vegas. La niña estaba emocionada por ver a la cantante sobre el escenario y tras el show, acudió a una fiesta de karaoke junto con Alex y Jennifer.

VER GALERÍA Las hijas de 'A-Rod' están encantadas con Jennifer. Foto: Instagram Jennifer Lopez

En tanto, Alex y Marc Anthony también tienen una relación cordial y respetuosa. En abril pasado, cuando Jennifer se presentó por primera vez en República Dominicana, Marc Anthony la acompañó sobre el escenario. Tras el show, Jennifer, ‘A-Rod’ y Marc Anthony asistieron a una fiesta privada, donde la pasaron muy bien.