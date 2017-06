Después de 5 años de fiel servicio, esta perrita policía recibió la mejor fiesta de retiro

Un enorme hueso y una linda tiara rosa fueron los regalos perfectos con los que el Aeropuerto Internacional de Orlando despidió a una de sus empleadas mas dedicadas y fieles: una perrita de servicio llamada Gema.

Después de 5 años de trabajo, la afortunada y consentida perrita tuvo la fiesta de su vida, misma que incluyo globos, comida y un enorme cartel de despedida con la frase “Feliz retiro”. "Estamos celebrando la jubilación de una de nuestras empleadas más leales y dedicadas y la estamos despidiendo con estilo", escribió el aeropuerto de la Florida en Twitter.

El hermoso animal estaba rodeado de sus peludos amigos, otros tres perros de servicio llamados Grand, Fina y Liza, según el aeropuerto que documentó la fiesta en sus redes sociales. Eddie, su fiel compañero de trabajo durante estos 5 años, también estuvo presente y despidió a Gema de la empresa con un dulce mensaje: "En la oscuridad, ella es mis ojos. Es mi hermana y mi protección. Cuando me siento solo, ella me hace saber que no lo estoy ", escribió.

En su fiesta, Gema fue tratada con todo el honor y respeto que los demás empleados del lugar le merecían y una tiara rosa brillante deslumbró en su peluda cabeza -el aeropuerto la llamó su "corona de retiro"-. Muchos de los empleados del lugar comentaron las maravillosas fotografías expresando su amor por la fiel perrita: “Voy a extrañar consentirte Gema, gracias por tu servicio” se lee en uno de los comentarios. “Es una perrita adorable, te vamos a extrañar mucho Gema”, escribió otra empleada de la aerolínea.

Ahora la perrita se encuentra felizmente retirada en casa de su compañero Eddie, quien se negó a separarse de ella y ahora le está regresando un poco de lo mucho que ella hizo por él durante 5 años.