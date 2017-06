Eiza González habla en exclusiva con HOLA! USA: 'Lo más importante para mí es contar historias de mujeres interesantes'

Eiza Gonzalez, a punto de estrenar la nueva cinta ‘Baby Driver’, a lado de Jon Hamm, Jamie Foxx y Kevin Spacey. La actriz mexicana se confiesa orgullosa de este proyecto y habla en exclusiva con nosotros.

Cuál fue tu experiencia al trabajar con todos estos 'big shots' de Hollywood.

No te puedo decir uno dato específico, en realidad todos los involucrados en este proyecto hicieron que la experiencia fuera increíble, de cada uno aprendí mucho. Era muy interesante ver como cada uno nos complementábamos en el set. Estoy muy emocionada por unirme a este elenco increíble y trabajar con el brillante (director) Edgar Wright. Este es sin duda el proyecto más importante de mi carrera. Mi personaje se llama ‘Darling’, una ladrona amante de las armas y el peligro y 'partner in crime' de 'Buddy' (Jon Hamm).

VER GALERÍA

¿Aceptarías hacer papeles estereotipados?

Lo más importante para mí, es contar historias de mujeres interesantes, trato de no enfocarme en ‘etiquetas’, he tratado siempre de ver de que forma ‘el personaje’ conecta con mi personalidad, no me interesan los estereotipos, pero tampoco descarto el día de mañana trabajar en un papel de una mexicana inmigrante, o latina. No me siento un símbolo sexual, ni tampoco me considero solamente la chica guapa que adorna la pantalla.

¿Qué consejos le darías a la Eiza de 17 años?

Ríe...mmm, déjame pensarlo…Siempre he sido arriesgada aunque con miedo de perderlo todo, aún así siempre arriesgue todo, y he salido adelante, esa mentalidad siempre me ha funcionado. Yo creo que la clave ha sido que siempre he creído en mí, incluso cuando no debía haberlo hecho.

Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería?

Creo que pediría tener más ‘paciencia’, y… ‘confianza’ a veces necesito tener mas fe y creer mas en la gente, aunque he ido mejorando; la verdad antes era mucho más desconfiada.

¿Hay algo con lo que no podrías vivir?

Sin mi familia, no podría. Y cuando digo mi familia, no solo me refiero a la de sangre, sino toda la gente que se ha vuelto parte de mi vida. Mi manager, mi equipo de trabajo, mi publicista, obvio mi mamá, mi hermano y mi sobrino…Mi familia es mi compás emocional y es lo más importante que tengo en mi vida, mucho antes de mi trabajo, del éxito y del dinero.

¿Cómo te cuidas para mantenerte en forma?

El cuerpo es muy sabio, y lo importante es escucharte a ti misma. Soy muy cuidadosa y consciente en mi estilo de vida, a veces estoy en un set en el desierto, otras en el rayo del sol, así que cuando tengo tiempo y puedo trato de consentirme lo mejor posible.

VER GALERÍA

¿Conservas algo de tu niñez?

Si, tres cosas: Una cobijita que me bordó mi abuela cuando era chiquita, roja y verde. El primer juguete de mi papá, un oso que el tenía de bebé, y la tercera, tengo un nametag (como lo del army) que me dio mi papá poco antes de morir, que dice: ‘Te Amo Pelona” – por que así me decía.

Baby Driver se estrena el 28 de junio en la salas de cine.