Cameron Diaz revela por qué esperó tanto tiempo para llegar al altar

Cameron Diaz jamás olvidará el 5 de enero de 2015. Esa fue la fecha en la que la actriz, de entonces 41 años, pasó por el altar para darle el "sí, acepto" al músico Benji Madden en una boda realizada bajo un completo misterio. Sin grandes anuncios previos al enlace ni reporteros invitados, al evento sólo asistieron 127 invitados, de quienes poco a poco se pudieron averiguar los detalles de la tierna y cómica ceremonia. Desde aquel entonces, Cameron expresó frente al alter que había esperado para casarse porque "no quería conformarme. Ahora tengo al mejor hombre posible. Mi hombre especial. Él es mío". Ahora, dos años y medio luego de ese cariñoso compromiso de amor, la actriz detalla las razones por las que decidió prolongar su paso al altar a pesar de tener una lista de ex novios llena de celebridades de Hollywood.

La protagonista de There's Something About Mary estuvo al lado de Tory Burch, Miranda Kerr y Nicole Richie para formar parte de un panel encabezado por Gwyneth Paltrow llamado In Goop Health. Ahí, fue cuestionada por su amiga sobre la decisión de casarse en la cuarta década de su vida con el integrante de Good Charlotte.

"Me casé a los 41 años y creo que todo tuvo que ver con que no había encontrado en mis novios a un esposo", explicó. "Tuve varios novios y hay una gran diferencia entre ellos y un esposo. Ahora no sólo estoy casada, también tengo a mi compañero de vida y de todas mis aventuras. ¡Y somos completamente diferentes! A pesar de ello, compartimos los mismos valores. Somos exactamente extraños para cada uno", dijo con su característica sonrisa iluminada por la felicidad de su vida como mujer casada.

Cameron se encuentra plena en su vida personal, aunque llegar a este punto no fue sencillo y tuvo que bajar la intensidad de su carrera como actriz para lograr un equilibrio. "Pensé: 'No puedo decir quién soy en realidad'. Lo que es bastante difícil de enfrentar. Sentí que debía hacer algo por mí", contó la rubia de hoy 44 años, cuya última participación en el cine fue en 2014, en la cinta Annie.