La vez que Donald Trump intentó salir con Salma Hayek: ‘Le dije que no’

Mientras visitaba el programa The Daily Show con el anfitrión Trevor Noah, Salma Hayek contó hace un par de días que el Presidente número 45 intentó salir con ella. "Estaba en un evento con mi novio y me dio frío, entonces [Trump] me puso su saco para taparme. Se disculpó muy amablemente con mi novio y se portó encantador”, contó la actriz. “Después de eso, nos invitó a cenar, pero todo el tiempo estuvo platicando con mi novio. Nos pidió los teléfonos y luego me habló y me invitó a salir. Yo le dije que no porque tenía novio y él me contestó que no era lo suficientemente bueno para mí", aseguró la madre de Valentina Paloma.

No es la primera ocasión que Salma cuenta la anécdota. El año pasado, cuando concedió una entrevista a El show del Mandril, Salma opinó sobre las declaraciones de las mujeres que habían acusado a Donald de acoso sexual. “Yo pienso que [las mujeres] hacen bien y no lo dudo ni por un instante. Yo estoy segura de que sí las acosó porque cuando yo conocí a ese señor yo tenía un novio; el se trato de hacer amigo de mi novio para sacar el número de teléfono de mi casa y me hablaba para invitarme a salir”.

La jarocha jamás se interesó por el esposo de Melania, pero en aquella época Trump fue muy insistente, contó Salma: “Cuando le dije que yo no iba a salir con él aunque no tuviera novio, llamó — bueno, él no dice que llamó — pero alguien llamó al diario National Enquirer — ahora, a mi nadie me vio con este señor, inclusive en la ocasión [que lo conocí] yo iba con mi novio y era un evento donde había mucha gente, yo nunca salí con él. Pero alguien dijo al National Enquirer — tú me vas a decir quien es porque ya sabes que siempre todo lo que [Donald] quiere que salga, sale en National Enquirer — que él no salía conmigo porque yo estaba muy chaparra [enana]”.

Durante la misma entrevista Salma dejó claro por qué apoyó la candidatura de Hillary Clinton: “Yo conozco a los dos desde hace más de veinte años. Te puedo decir muchas cosas de los dos, tenemos poco tiempo, pero lo que te puedo decir de Hillary Clinton, que creo que todo mundo va entender muy bien y que a mi me da mucha confianza, es lo siguiente: Esta señora entiende muy bien la importancia de la familia y que la familia este unida”.