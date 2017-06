Luis Fonsi habló sobre 'Despacito' como la canción del verano y de su colaboración con Justin Bieber

El verano está por llegar y no hay mejor canción para esta temporada que Despacito. El tema de Luis Fonsi, en el cual comparte créditos con Justin Bieber y Daddy Yankee, continúa en el top de las listas de popularidad alrededor del mundo y ha logrado convertirse en el número uno del listado Billboard Hot 100, algo que no se había visto desde hace más de 20 años.

VER GALERÍA Despacito continúa en el número uno del listado Billboard Hot 100. Foto: Getty Images

En el marco del iHeartSummer ’17 Weekend presented by AT&T, HOLA! USA tuvo la oportunidad de platicar con el cantante puertorriqueño acerca del gran éxito de Despacito. “Tú sabes, es increíble”, confesó el viernes 9 de junio en el Fontainebleau Miami Beach. “Cuando pienso en el verano sólo pienso en una canción que haga conectarnos a todos y que los haga bailar, moverse, disfrutar y hacer mejor su día. Es bueno que Despacito esté creando un efecto positivo en la gente”.

VER GALERÍA Luis Fonsi en el iHeartSummer ’17 Weekend. Foto: Instagram Luis Fonsi

Fonsi también habló sobre la experiencia de trabajar con Justin Bieber. ¿Cómo se dio el encuentro entre Fonsi y el ídolo pop canadiense? “Ocurrió en tres días”, dijo. “Él escuchó la canción y al día siguiente nos contactó. Él estaba en Colombia y yo en Roma. Le enviamos la pista y él le agregó su magia e hizo un gran trabajo”.

VER GALERÍA Tan pronto escuchó Despacito, Justin Bieber contactó a Luis Fonsi para trabajar juntos. Foto: Getty Images

Luis –quien arrancará el próximo mes su gira por Europa– destacó lo grato que fue colaborar con el intérprete de 23 años, sin embargo lamentó que no pudieron convivir en el estudio al mismo tiempo. Aunque no fue posible que grabaran juntos la canción, si tuvieron la oportunidad de interpretarla en Puerto Rico, al poco tiempo de que ésta fuera lanzada. “Fue lago improvisado, pero lo hicimos juntos. Espero que lo podamos hacer no sólo con Justin, sino también con Daddy Yankee”.

VER GALERÍA Luis Fonsi y Daddy Yankee en los Billboard Latin Music Awards. Foto: Getty Images

En cuanto a futuras colaboraciones con otros artistas, contestó: “Claro que sí, amo la música. Tengo un gusto tan amplio por la música ", aunque añadió:" Tengo miedo de mencionar un solo artista, tú sabes, pero absolutamente. Espero poder seguir creciendo como músico y seguir trabajando con gente increíble”.

* Entrevista por Nicolás Hurtado