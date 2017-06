Cristiano Ronaldo, ¿padre de mellizos?

Cristiano Ronaldo habría sido padre de mellizos -un niño y una niña- según ha informado la televisión lusa SIC. El mismo medio apunta que el nacimiento se produjo el pasado jueves, 8 de junio, por gestación subrogada y los bebés llevan el nombre de Eva y Mateo. Por el momento, no ha habido confirmación oficial.

El pasado mes de marzo el diario británico The Sun publicaba que el deportista se iba a convertir "muy pronto" en padre. Dicho medio, citando una fuente cercana a la familia del futbolista, apuntaba que la madre de los bebés se encontraba en la costa oeste de Estados Unidos. El futbolista ya había mencionado recientemente sus intenciones de tener más hijos. "¿Cinco o seis hijos? ¿Por qué no? Tengo las condiciones necesarias y quiero tenerlos", aseguró durante una entrevista a la revista FHM en 2015.

Durante el verano de 2010, el futbolista anunció inesperadamente que había sido papá por primera vez. Lo hizo publicando el siguiente mensaje en las redes sociales: “Con gran alegría y emoción, informo que he sido padre de un niño. Ya que ella prefiere que su identidad no se revele, la madre del bebé y yo hemos acordado que mi hijo se quede bajo mi exclusiva tutela. No se dará más información al respecto y pido a todo el mundo que se respete completamente mi derecho a la privacidad (y a la del niño), al menos en temas tan personales como estos”.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre un posible embarazo de la pareja del jugador blanco, Georgina Rodríguez. Ambos han guardado silencio y no se han pronunciado sobre este tema. Después de obtener el título de Champions, Cristiano Ronaldo disfrutaba de unos días de descanso. El futbolista compartió un vídeo a bordo de su avión privado acompañado por su novia y dos de los mejores amigos del portugués, Ricky Regufe y Miguel Paixao. Poco después, se reincorporaba a sus compromisos con la selección portugesa.