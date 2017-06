Miguel Bosé y Latin GRAMMY otorgan beca estudiantil a un joven dominicano para que cumpla sus sueños

Comprometido con la educación y la juventud, Miguel Bosé se unió con la Fundación Cultural Latin GRAMMY para crear una beca estudiantil que lleva su nombre, la cual ayudará a talentosos jóvenes a hacer sus sueños realidad. El pasado viernes, la Fundación Cultural Latin GRAMMY otorgó la beca Beca Miguel Bosé a Ernesto Núñez, un joven de 22 años, originario de República Dominicana, quien toca el bajo eléctrico.

VER GALERÍA Miguel Bosé con el afortunado ganador de la beca y Manolo Díaz, Vicepresidente Sénior de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Foto: Getty Images

La beca, cuyo valor es $200 mil dólares, dará la oportunidad a Núñez de estudiar la licenciatura en composición y producción contemporánea en el Berklee College of Music de Boston, este otoño. En la ceremonia de premiación estuvieron presentes, Manolo Díaz, Vicepresidente Sénior de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, y el cantautor Miguel Bosé.

Sobre su contribución con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, Bosé expresó: “Tuve el privilegio de contribuir con la creación de esta beca y me siento honrado de poder hacer realidad el sueño de Ernesto de estudiar en el Berklee College of Music de Boston. Los países iberoamericanos tienen una cultura musical muy rica y la cantidad de talento que se pierde por la falta de recursos es incalculable. Debemos apoyar esta hermosa causa”.

Miguel Bosé y Ernesto Núñez, el ganador de la beca que lleva su nombre. Foto: Getty Images

En tanto, Núñez expresó su admiración y gratitud al español, así como para la Fundación Cultural. “Me siento bendecido y honrado por ganar esta beca. Bendecido, porque creo que hay un Dios que me ha acompañado durante todo este proceso abriendo puertas y poniendo todo en su lugar. Honrado, porque lo he logrado a través del ritmo que identifica a mi país, lo que me hace sentir que llevo mi bandera a dónde voy”.

Cuando lo conocí. Ernesto lo que hoy te está sucediendo a ti algún día se lo puedas devolver a alguien y vas a encontrar a la persona, te la vas a cruzar y tendrás que hacerle este favor. @latingrammyfdn A post shared by Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) on Jun 9, 2017 at 9:19am PDT

El intérprete de Morena Mía no sólo apoya las causas referentes a la educación; su agenda filantrópica abarca desde la paz hasta el cuidado del medio ambiente. Colabora con Oxfam, que apoya el comercio justo. También trabaja con Oceana para proteger los recursos naturales de los mares y océanos. La lucha contra el SIDA también es una las causas que apoya, así como Paz Sin Fronteras y su recién creada Fundación Patrimonio Indígena MX, la cual se encarga de preservar el patrimonio cultural de los indígenas en México.