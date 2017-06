Baria, mamá de Amal Clooney revela: 'Los bebés están hermosos y nuestra familia, completa'

La alegría que se respira en el hogar de los Clooney-Alamuddin es inigualable desde que se sumaron a la familia dos nuevos miembros: los hijos de George y Amal Clooney. Los mellizos, nacidos el martes pasado, no sólo llenaron de felicidad a los nuevos padres, también lo hicieron con sus abuelos, quienes ya pudieron conocerlos, aunque en el caso de los padres de George fue por vía Skype. Quizá la más contenta con la llegada de los pequeños Ella y Alexander, es Baria Alamuddin, mamá de Amal, quien no ha dejado de hablar sobre los bebés, tal como lo hizo en exclusiva con HELLO!

"Los bebés están hermosos y nuestra familia ya está completa. Ellos traerán mucha alegría y espero que sean tan buenos como sus padres esparciendo armonía y derechos humanos por todo el mundo", contó la feliz abuela. "Mi esposo y yo estamos maravillados. Amal está bien y al igual que George está extremadamente feliz y llena de alegría", agregó.

Baria, aún emocionada por tener dos nuevos nietos, detalló sobre el día que recibieron a la cigüeña que todo salió muy bien. "El nacimiento fue muy suave. Me gustaría agradecer a los médicos y el staff que cuido de Amal y los niños", dijo visiblemente contenta. Aunque Ella y Alexander no son sus primeros nietos, su nacimiento la llenó de dicha. "Es un momento muy feliz en mi vida y me siento emocionada de volver a ser abuela - Ahora tengo ocho nietos perfectos. ¡Tengo bastante práctica!", aseguró.

La mamá de Amal no perderá ninguna oportunidad para ser parte esencial de la vida de los bebés y de paso ayudar a Amal con los trucos que sólo una madre puede revelar. "Nada se compara con ser madre, excepto ser abuela. Es una de las grandes alegrías de la vida", concluyó.

Hasta ahora, ni George ni Amal han hecho comentarios sobre su nuevo rol paternal y tampoco han relevado las primeras fotografías de los mellizos. El anuncio del nacimiento de Ella y Alexander lo difundió la familia de ambos especialmente para HELLO!, en donde bromearon con el estado de salud del actor. "George está sedado y debería recuperarse en unos días", contaron sobre el nuevo papá.