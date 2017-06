Con esta noticia, Taylor Swift podría agregar un nuevo capítulo a su pelea con Katy Perry

Las diferencias entre Katy Perry y Taylor Swift están lejos de arreglarse. Aunque ambas cantantes mantuvieron una amistad de la que presumían frente a los fotógrafos, un desacuerdo por sus bailarines acabó con ella en 2013. Desde entonces, varios comentarios se agregaron a la discusión, incluso hay una teoría de que la canción Bad Blood de Swift -para la que hizo un video junto a todo su grupo de amigas- está dedicada a Perry. A esta batalla hoy se suma un nuevo capítulo que las distanciaría aún más si es que alguna de ellas pensaba en sentarse a platicar para retomar su amistad.

Taylor Swift está contenta por la venta de más de 10 millones de discos de su álbum 1989. Para celebrarlo, la rubia decidió publicar toda su música en servicios de streaming, como Spotify, de los que se había salido hace tres años con la excusa de que no respetaban las ganancias de los artistas. "Taylor quiere agradecer a todos sus fans devolviendo su catálogo entero en todos los servicios de streaming a partir de la medianoche", se puede leer en un comunicado que su representante publicó en Instagram este jueves.

Claro, es una buena noticia para quienes quieran escuchar los sencillos más pegajosos de Swift en cualquier momento, pero algunos de los admiradores de Katy piensan que su decisión es un golpe más en contra de ella, pues justo el mismo día lanzó su nuevo disco de estudio, Witness. De ser cierto, Taylor logró robarse la atención de Perry con su triunfal regreso a los servicios de música online.

Katy Perry se ha mantenido distante sobre esta enemistad en la que deja en manos de Taylor la solución. "Ella lo empezó, es hora de que ella lo termine", expresó en su reciente visita al segmento Car Pool Karaoke, de James Corden. "Traté de hablar con ella pero no quiso. Fue un enfado definitivo y luego ella escribió una canción sobre mí. Ok, ¿así es como quieres solucionarlo?", dijo y concluyó "Todo se trata del karma. Creo que las mujeres unidas, no divididas y sin todos estos problemas, arreglaremos el mundo".