Conoce a David Joyner, el hombre que caracterizó a Barney durante 10 años

Barney, el dinosaurio morado que brindó horas de entretenimiento a toda una generación de niños, fue caracterizado por el actor David Joyner. Esta semana David concedió una entrevista al portal Business Insider y contó varias anécdotas interesantes sobre el famoso dinosaurio, por ejemplo, que el disfraz pesa “alrededor de 70 libras”. Por si fuera poco, “por dentro la temperatura llega a los 120 grados, así que uno suda profusamente”, reveló el actor.

Interpretar a Barney fue una tarea muy peculiar para David debido a que todo mundo ha visto su trabajo, pero pocas personas conocen su rostro. Aún así, él ve el lado positivo: “He estado difundiendo [la canción] I love you por todo el mundo. Hay quienes escuchan esas palabras y seguramente dicen ‘Ay, Dios mío, ¡Qué horrorosa esa canción!’, pero yo contesto ‘No, no, no, ¡Escucharla!’ Te quiero, tú me quieres. Somos una familia feliz. Es hermoso saber cómo esa canción ha impactado a toda una generación”.

Interpretar al querido dinosaurio pagaba muy bien, confesó David, pero después de diez años decidió hacer algo más. “Me mudé a Los Ángeles porque dije ‘si no lo hago ahora, nunca lo haré’”. Ya en California, el actor logró participar en Shameless, That ‘70s show, ER y 24, entre otras series. Tras haber probado suerte con otros personajes, David volvió a los disfraces, y ahora interpreta a Hip Hop Harry, “un osito cool que sabe rapear y bailar”, aseguró el actor.

“Tengo 53 años y la verdad es que no me da pena confesar que he vuelto a los disfraces. Barney era hermoso, fue muy, muy bueno conmigo. Me encantó ser Barney, pero es un capítulo que ya concluyó”, finalizó el actor.