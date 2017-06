¿Cómo se mantiene en forma Jennifer Lopez? ¡Aquí sus secretos!

En un par de meses, Jennifer Lopez cumplirá 48 años de edad en uno de los momentos más plenos de su vida. La actriz y cantante está más que enamorada de su nueva pareja, el ex beisbolista Alex Rodríguez, y a pesar de tener una agenda complicada en la que combina sus habilidades como madre con las giras mundiales a las que se enfrenta, a diario aparta un par de horas para ensayar sus rutinas y, por si fuera poco, hacer ejercicio.

VER GALERÍA

El envidiable físico de JLo no es producto de un milagro de la naturaleza, sino de un estricto régimen alimenticio y una detallada sesión de ejercicio. Gracias a su constancia y disciplina, JLo logra captar las miradas de todos en cualquier alfombra roja en la que se presenta. Pero, ¿qué come una estrella como JLo para mantener sus curvas?

La respuesta podría ser predecible para las celebs de Hollywood: comida 100% orgánica. La cantante no se queda con hambre a la hora del almuerzo, aunque tampoco mezcla cualquier cosa. Antes de mediodía, JLo come una pieza de salmón acompañada de una generosa ensalada llena de verduras entre la que destacan el brócoli, pimientos, calabaza y, para dar sabor, un poco de vinagreta según reveló ella misma a UsWeekly. Para variar un poco, el almuerzo puede consistir en col rizada con queso y semillas de calabaza ligeramente tostadas.

VER GALERÍA

Por la tarde, Jen come algo con más sustancia y opta por la proteína con mucho sabor: "¡Me gusta el cerdo y el pollo, especialmente al estilo puertorriqueño!", asegura feliz. Quizá para algunas suene a muy poca comida para mitigar el hambre durante un día lleno de trabajo. Por ello, JLo opta por colaciones muy saludables, como frutas o verduras.

El régimen alimenticio de JLo no se limita a dieta y ejercicio, ella tiene tres reglas de oro para lograr que su cuerpo esté sano por dentro y por fuera. "No fumo, no bebo y evito el café", dijo a la misma publicación. En caso de que su antojo pueda más que ella, sólo rompe esta regla cuando se trata de café sin cafeína.

VER GALERÍA

- FOTOS: Jennifer Lopez y ‘A-Rod’ pasan un domingo en familia con sus hijos

- Jennifer Lopez al natural, sin maquillaje ni extensiones

La dieta de JLo no siempre es tan estricta, a pesar de que la mayor parte del año procura cuidar lo que come, en días festivos o celebridades familiares se da lujos a los que no se puede resistir. En Thanksgiving, la cantante disfruta del pavo, el relleno y los deliciosos platillos de la temporada. Pero no debe esperar tanto para comer un poco más y, como buena mamá, se divierte con sus hijos, quienes la hacen probar la comida rápida que a todo niño le encanta: pizza o hamburguesas. "Es una persona muy balanceada, no se va a perder de disfrutar Thanksgiving o un feriado con sus hijos. Es una de los motivos por los que el ejercicio es muy importante, y consistente. Así no necesita recurrir a dietas extremas”, explicó a People su entrenador personal.