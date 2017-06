¡Wonder Woman! Mientras filmaba, Gal Gadot estaba a pocos meses de ser mamá

Gal Gadot ya se había ganado el sobrenombre de Wonder Woman no sólo por protagonizar el filme basado en el personaje de DC Comics; sino también por romper el mito que perseguía a las superheroínas en la pantalla grande seguido del fracaso en taquilla. Además, la actriz israelí se convirtió en una de las favoritas por sus looks en distintas premieres del mundo, a las que acude con flats en vez de los zapatos altos a los que recurren otras actrices. Pero hay un detalle que pocos de los fans de la película habían notado y es que la heroína rodó varias partes de la cinta con cinco meses de embarazo.

VER GALERÍA

Un par de meses antes de convertirse en mamá, Gal Gadot hizo acrobacias y una actuación bastante agitada -pero siempre supervisada- que pocas actrices en el mismo estado no se atreverían. Durante su participación, Gal decoró su cuenta de Instagram con muy pocas fotografías en las que presumió su pancita de embarazo mientras utilizaba una playera con el conocido logo de la W alada de su personaje.

Pero, ¿cómo hizo la producción para que no se notara su pancita en la película? ¡Fácil! La tecnología ayudó a este proceso y cuando el bebé de Gal empezaba a mostrarse sobre el ajustado traje de Wonder Woman, cortaron un hoyo en él para cubrirlo con una pieza de tela verde. En la post edición, añadieron digitalmente la pieza faltante de una toma anterior en la que la protagonista no se ve embarazada.

VER GALERÍA

- FOTOS: Gal Gadot, la actriz israelí que da vida a la ‘Mujer Maravilla’ en las nuevas películas

Gal se había referido a esta anécdota con mucho humor. "En close-up me veo como Wonder Woman. En una toma más abierta era más gracioso, como si Wonder Woman estuviera embarazada de Kermit the Frog", contó divertida. Patty Jenkins, director de la cinta, recordó en una plática con Entertainment Weekly que Gal no perdía pista de su papel como Wonder Woman. "Hay tantas cosas que le pedimos que hiciera: Ahora en un pie. Ahora grita mientras haces eso. Ahora está lloviendo, hace mucho frío y has perdido tu voz, ¡Acción! Cada día era una idea diferente e hilarante y ella lo hacía", relató.

Desde 2008, Gadot está casada con el empresario Yaron Versano, con quien tiene dos hijas: Alma, de seis años, y la pequeña Maya, de tres meses de edad y quien estuvo presente en la barriguita de mamá durante la filmación.

VER GALERÍA