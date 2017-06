Un policía de Los Ángeles asombró a los asistentes de un concierto de música cubana con sus pasos de baile

Un policía de la ciudad de Los Ángeles no pudo resistir los ritmos del caribe, ¡Y nadie podrá culparlo! Aún no se sabe su nombre, pero mientras el oficial supervisaba un concierto de música cubana en el centro de la ciudad angelina, la música se apoderó de su cuerpo y comenzó a bailar con una mujer que felizmente le siguió la corriente. Varios espectadores grabaron al hombre mientras asombraba a quienes lo miraban — y no fue para menos, pues el uniformado mostró muy buenos pasos de baile. ¡Mira el video abajo!