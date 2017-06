La celebración del 70° aniversario del Festival de Cannes tuvo un toque muy mexicano con el encuentro de Salma Hayek, Diego Luna, Gael García, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Emmanuel Lubezki. Sobre la alfombra roja, los actores y directores de tierra azteca se tomaron una espectacular fotografía... pero eso no fue todo, pues el ingenio mexicano se dejó sentir en la gala, realizada en el Palais des Festivals.

VER GALERÍA Salma tuvo la gran idea de llevar mariachis a Cannes. ¡Fue un éxito! Foto: Getty Images

A mitad del evento, un conjunto de mariachi se acercó a la mesa en donde estaban los mexicanos con sus parejas y entonaron varios de los temas más célebres de la música regional mexicana. ¿Cómo fue que llegaron los músicos a la pomposa fiesta? Salma Hayek contó la divertida anécdota en el show de Stephen Colbert. A pesar de que el dream team de mexicanos estaba lejos de su tierra, la afamada actriz se encargó de llevar lo mejor de México hasta Cannes.

Actores y directores mexicanos en la alfombra roja del Festival de Cannes. Foto: Getty Images

La esposa de Francois-Henri Pinault contó al presentador del programa que su idea de los mariachis nació de un fuerte impulso mezclado con un sentimiento nacionalista. “Vi a cientos de grandiosas mentes de lo mejor del cine; diferentes generaciones y países y luego me di cuenta que al menos el 10% de ellos eran latinos y que la mayoría de ese porcentaje eran mexicanos y eran mis amigos. Sentí un gran orgullo, estaba muy conmovida, me volví ‘loca’”.

Salma le dijo a su esposo: “Necesitamos traer un mariachi esta noche, ¡es el 70° aniversario de Cannes!”. El empresario sólo atinó a decirle: “Es un gran baile, es muy elegante… No podemos entrar con un mariachi”. La actriz de 50 años no hizo caso a las palabras del papá de su hija y puso en marcha una compleja maquinaria para buscar un conjunto de mariachi. “Le respondí: ‘Claro que sí podemos… y ¡sé como hacerlo! Vamos a traer también tequila y mezcal’”. Sorprendido, Francois le preguntó a su mujer cómo iba a conseguir el conjunto de música mexicana, estando a miles de millas de su país.

Para Salma no hay obstáculos ni imposibles… y le contestó muy segura de sí misma: “Los haremos volar desde París”. Colbert no creía las palabras de la mexicana y ella siguió: “Estamos por todos lados (los mexicanos)… Hay unos mariachis muy talentosos en París”. Hayek pidió a su staff buscar en cada bar de la capital francesa hasta que finalmente los encontraron. Coordinó con su equipo la forma de trasladarlos al sur de Francia, pues no había boletos de avión disponibles y tuvieron que viajar desde Marsella.

VER GALERÍA Aunque trató de persuadir a Salma acerca de los mariachis, al final Francois fue el cómplice perfecto en esta curiosa anécdota. Foto: Getty Images

“Esperé a que algunas personas aburridas se fueran a casa y de pronto entró el mariachi. Fue asombroso, estaban locos… Todos trataban de ser mexicanos, pretendían ser mexicanos y estar tomando tequila. Todos aparentaban ser mexicanos y cantar la música en español. Incluso vi a un europeo muy famoso cantando ‘cerveza, tacos, cajún, enchiladas, chiquita banana'”, contó Salma con un tono súper divertido. “¡El 70 aniversario se convirtió en una cantina!”.