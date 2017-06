Dicen que recordar es vivir… y parece que Thalía está desempolvando del baúl de los recuerdos su pasado con Timbiriche. Antes de ser una solista consolidada y reina de las telenovelas, Thalía formó parte de Timbiriche, una de las agrupaciones musicales más importantes de la escena musical en México, en la década de los ochenta y noventa.

Tras años de éxito, la banda se desintegró y cada uno de sus integrantes siguió su propio camino en la música, la actuación o la conducción. En el caso de Thalía, su música despegó internacionalmente llevándola a ser uno de los máximos referentes en la música pop en español.

Timbiriche en 1987: Thalía, Eduardo Capetillo, Diego Shoening, Edith Márquez, Eric Rubín (arriba); Paulina Rubio y Alix (abajo). Foto: Mezcalent.com

En su corazón, la cantante de 45 años atesora los recuerdos más lindos de sus días con Timbiriche, y por ello decidió colaborar con sus ex compañeros en la nueva versión de Junto a Ti, un popular tema del grupo, el cual fue lanzado en 1988. A través de su cuenta de Twitter, la banda formada por Sasha, Benny y Erik –antiguos miembros de Timbiriche– compartieron un audio de los cuatro interpretando el tema.

Thalía también publicó en sus redes sociales un post referente a su colaboración con Sasha, Benny y Erik y de inmediato sus fanáticos se entusiasmaron por escucharon el remake del tema.

Ésta no es la primera vez que la intérprete de Habítame Siempre se encuentra con los ex Timbiriches en el escenario. En su gira Latina Love Tour del año pasado, Sasha, Benny y Erik la acompañaron en un show e interpretaron Junto a Ti y Si no es Ahora.