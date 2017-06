Cualquiera pensaría que Reese Witherspoon tiene una gemela… pero nada de eso, se trata de su hija adolescente Ava Phillippe, que cada vez más se parece a su mamá. Con una melena rubia y unos preciosos ojos azules, la jovencita de 17 años es una fiel copia de la galardonada actriz. Madre e hija son inseparables y se apoyan en los momentos más importantes.

VER GALERÍA Ava y Reese en el lanzamiento de la nueva línea de NET-A-PORTER x Draper James. Foto: Instagram Reese Witherspoon

El martes pasado, la actriz de 41 años presentó en Beverly Hills su nueva colección NET-A-PORTER x Draper James. Para un momento tan especial, Reese y su hija usaron prendas de la línea; la actriz llevó un vestido de algodón a la rodilla, mientras que su hija optó por un maxi vestido a los hombros con estampado de cuadros.

VER GALERÍA ¡Madre e hija son idénticas! Foto: Instagram Ava Phillippe

Pareciera que los años no pasan por la protagonista de películas como Legally Blonde. En más de una ocasión ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales con fotografías al lado de su hija, en las que ambas dejan ver que el parecido es sorprendente, ¡cómo dos gotas de agua!

VER GALERÍA Reese se convirtió en madre a los 23 años, cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Foto: Instagram Ava Phillippe

Aunque son casi iguales y tienen una linda convivencia, Reese aseguró a Entertainment Tonight que en su casa hay ciertas normas a seguir. “Tenemos reglas en la casa. Siempre he dicho que si no le estás gritando constantemente a tus hijos no estás pasando suficiente tiempo con ellos. La gente sabe que no debe llamarme antes de las 8:15 de la mañana, porque es justo a esa hora que todo mundo debe estar abordando el autobús hacia la escuela. Mi vida comienza después de las 8:15”.

VER GALERÍA Reese es madre de tres lindos niños. Foto: Instagram Reese Witherspoon

Witherspoon es madre de tres niños: Ava, de 17 años, Deacon, de 13 y Tennessee de cuatro. Con tan sólo 23 años y en uno de los mejores momentos de su carrera, la actriz se convirtió en madre por primera vez, una experiencia determinante en su vida: “Yo no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era joven y fue algo impactante. Cuando la gente me pregunta cuál es el mejor momento para quedar embarazada, yo les contesto que escojan bien ese día porque será el momento en que su vida entera cambiará”, afirmó.