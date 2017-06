¿Qué le espera a Barron Trump a su llegada a la Casa Blanca?

A partir de este verano, la vida de Barron Trump dará un giro de 180°. El niño de 11 años dejará su lujoso pent-house en la Trump Tower, en Nueva York, y de la mano de su madre, la Primera Dama Melania Trump, llegará a la Casa Blanca. Como se tenía previsto desde hace unos meses, madre e hijo ocuparán la residencia oficial para acompañar al presidente Donald Trump a lo largo de su mandato presidencial. A su corta edad, el menor de los hijos de Trump enfrentará nuevos desafíos que serán determinantes en su vida.

VER GALERÍA Barron y Melania se mudarán a la residencia oficial este verano. Foto: Getty Images

Exactamente, ¿dónde vivirá Barron Trump en la Casa Blaca? La familia presidencial tiene su vivienda en el segundo y tercer piso de la residencia oficial. Al igual que sus padres, los niños de la Casa Blanca tienen permitido decorar sus propios espacios, así lo asegura Edward Lengel, historiador en jefe de la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

VER GALERÍA Madre e hijo acompañarán al presidente Trump a lo largo de su mandato. Foto: Getty Images

Cada familia maneja un nivel de discreción diferente acerca de sus aposentos privados. Los Bush, por ejemplo, “fueron muy abiertos acerca de su espacio privado. Incluso, Laura Bush permitió a los realizadores de un documental grabar unas escenas ahí”, indicó Jodi Kantor, corresponsal del New York Times en una entrevista a Chicago Magazine en 2012.

En contraste con los Bush, los Obama se mantuvieron al margen sobre los detalles de su hogar en la avenida Pensilvania. “En referencia a su casa, siempre dejaron claro lo privados que eran sus recintos, ‘esta es la casa de Malia y Sasha’”, señaló Kantor. Barron, de 11 años, tiene la misma edad que Malia tenía al llegar por primera vez a la Casa Blanca con su familia en 2009.

VER GALERÍA Los Obama cuidaron la máximo la privacidad de sus hijas mientras vivieron en la Casa Blanca, de 2009 a 2016. Foto: Getty Images

Sobre el tema de seguridad, la familia presidencial tiene a su propio cuerpo de seguridad para protegerlos 24/7. Considerando la alta seguridad que rodeada el hogar de Barron en Nueva York, parece que no encontrará muy difícil adaptarse a su nuevo estilo de vida en la Casa Blanca. De acuerdo a Edward Lengel, los hijos de los presidentes no gozan de mucha privacidad y libertad de movimiento más allá de sus aposentos privados.

En el libro In the President's Secret Service: Behind the Scenes with Agents in the Line of Fire and the Presidents They Protect, publicado por Ronald Kessler, un agente del Servicio Secreto reveló que Chelsea Clinton ha sido una de las niñas ejemplares de la Casa Blanca: “Siempre avisaba a donde iba, nunca les dio problemas”.

VER GALERÍA Según un agente del Servicio Secreto, Chelsea Clinton ha sido de las niñas mejor portadas que han vivido en la Casa Blanca. Foto: Getty Images

¿Aburrirse en la Casa Blanca? Jamás… incluso pareciera que está construida especialmente para los más chicos. Tiene una cancha de básquetbol, una pista para correr, una alberca, una sala de cine, un salón de billar y una sala de boliche. A pesar de la estricta seguridad, los niños que han habitado la Casa Blanca han hallado la forma de encontrar maneras creativas para hacerse de su propio espacio y tener algo de privacidad. De acuerdo con Lengel, la hija de Jimmy Carter, Amy, tenía una casa del árbol construida en los jardines de la Casa Blanca, mientras que Chelsea Clinton se hizo su propio rincón privado para desayunar.

VER GALERÍA La Casa Blanca tiene varias amenidades, de tal forma que Barron Trump difícilmente se aburrirá. Foto: WhiteHouse.gov

Otras ventajas de vivir en la Casa Blanca es una cocina llena de todos los antojos, aunque el presidente pague por sus propios suministros. Se sabe que en cuanto el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, pidió que le tuvieran a la mano su snack favorito, papas fritas de Lays, así como una soda bien fría. Al igual que su padre, Barron podrá tener a la orden sus bocadillos preferidos. ¿Lo mejor de todo? Hay una cocina dedicada únicamente a los postres y dulces.

¿Algo más? Barron viajará en el Air Force One y tendrá la oportunidad de acompañar a sus padres en sus viajes de Estado, siempre y cuando sus deberes escolares se lo permitan. Malia y Sasha Obama acompañaron a sus papás en sus viajes por China y Cuba.

VER GALERÍA Malia y Sasha Obama con su mamá en una visita de Estado en China, en 2014. Foto: Getty Images

Además de viajes, platillos exclusivos y seguridad las 24 horas, Barron podrá tener la oportunidad de acoger una mascota. Así como la familia presidencial se convierte en un ícono del país, también lo es su mascota. Los Obama recibieron a sus dos perros, Sunny y Bo, mientras que los Bush vivían con cinco mascotas en la Casa Blanca, incluyendo a su adorable terrier escocés Miss Beazley. En 1861, Tad Lincoln, de siete ñaos de edad, llevó sus ponies a la Casa Blanca y a sus dos pequeñas cabras, Nanny y Nanko, que dormían con él en la cama.

VER GALERÍA A su paso por la Casa Blanca, los Obama recibieron a Sunny y Bo, dos simpáticos perros portugueses de aguas. Foto: Getty Images

Pero no todo son privilegios y diversión, Barron también tendrá que cumplir con algunas obligaciones como miembro de la familia presidencial. Según Harper's Bazaar, los hijos de los presidentes participan en las festividades como el Easter Roll Egg, al cual Melania y Barron acudieron este año, a pesar de no vivir aún en la Casa Blanca. El Turkey Pardon, celebrado en Thanksgiving, y el encendido del árbol de Navidad, que se realiza en los jardines de la Casa Blanca, son sólo algunas de las celebraciones en las que tendrá que estar presente el menor de los hijos del presidente Trump.

VER GALERÍA Las hijas de los Obama en un evento navideño de la Casa Blanca en 2014. Foto: Getty Images

Cuando Barron sea lo suficiente mayor, podrá acudir a las cenas de estado en la Casa Blanca, tal y como Malia y Sasha lo hicieron en marzo de 2016. Las chicas fueron fotografiadas conviviendo con el actor Ryan Reynolds, durante una cena de Estado en honor al primer ministro canadiense Justin Trudeau.

VER GALERÍA Ryan Reynolds convivió con las hijas de Obama en una cena de Estado. En esta foto, Sasha platica con él, mientras Malia la anima. Foto: Pete Souza

Además de estos compromisos, Barron enfrentará un desafío más: su nueva escuela. Según los reportes, los Trump decidieron inscribir a su hijo en el colegio privado St. Andrews, ubicado en Potomac, Maryland. Con esta decisión, los Trump rompen la tradición adoptada recientemente, acerca de la escuela de los hijos de los presidentes, los cuales asistían a la institución Sidwell Friends. Chelsea Clinton y Malia Obama son egresada de dicha escuela, mientras que Sasha aún estudia ahí.