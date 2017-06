Adamari López tiene un mensaje para los que critican su figura: 'Estoy feliz conmigo misma'

Tras ser duramente criticada por su silueta, al fin Adamari López habló acerca de los comentarios negativos que algunos usuarios le hicieron en las redes sociales. La presentadora de Un nuevo Día compartió hace días unas fotografías en las que aparece en traje de baño, durante su escapada romántica con Toni Costa a la Riviera Maya, en el Caribe mexicano.

VER GALERÍA Adamari no tiene problemas con su figura y está feliz con su cuerpo. Foto: Getty Images

Aunque la gran mayoría de sus seguidores aplaudieron las fotos de ‘Ada’ y celebraron el amor de la pareja, otros más se dedicaron a ofenderla. Sin embargo, estas críticas no afectaron en absoluto a la conductora, quien dijo en entrevista a Suelta la Sopa (Telemundo) que ella no tenía ningún problema con eso.

VER GALERÍA La enamorada pareja festejó el cumpleaños de 'Ada' en las paradisíacas playas mexicanas. Foto: Instagram Adamari López

“A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma”, dejó claro la también actriz de 46 años. Reconoció que le gustaría estar más delgada, pero aseguró que “no es algo que me acompleje ni me saque de mis casillas”.

“Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca. Y yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome tal cual soy porque soy feliz conmigo misma”, respondió la madre de Alaïa.

VER GALERÍA Toni y Adamari están juntos desde 2011 y son padres de una hermosa niña. Foto: Getty Images

Hace unos días, su pareja, el coreógrafo español Toni Costa compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dejaba claro que defendía a la madre de su hija. “El que critica para destruir, demuestra su inconformidad consigo mismo”. Los seguidores de la pareja aplaudieron la acción de Toni y le dieron la razón acerca de los comentarios hirientes que algunos usuarios hicieron en contra de Adamari.