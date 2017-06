¡Todo por una cena! Halle Berry aclara que no está embarazada

Halle Berry desató una ola de rumores de embarazo luego de que este sábado pasara por la alfombra roja de la 16th Anual Chrysalis Butterfly Ball en Los Ángeles. Ahí, la actriz de 50 años lució un vestido plateado y ceñido que resaltaba su figura, un poco distinta a la que la ganadora del Oscar presume en la pantalla grande. Su caminar entre los fotógrafos pudo haber pasado desapercibido si no fuera por la pose que llamó la atención de todos, pues Halle llevó las manos a su vientre como las mujeres que esperan a la cigüeña suelen hacerlo en señal de cariño maternal.

De inmediato, las especulaciones empezaron a esparcirse por las redes sociales, tanto que llegaron a ojos y oídos del representante de Halle Berry, quien se encargó de desmentir los rumores. "Es completamente falso. No está embarazada", aseguró a Page Six el representante de la actriz sin dar más declaraciones.

Los rumores también llegarón a Halle, y con una frase aclaró que no está embarazada y que su barriguita es producto de una pesada cena. "¿Una chica no puede comer carne y papas fritas?", escribió en su cuenta de Instagram al lado de una fotografía en donde se muestra muy sexy. La mamá de Nahla (9) y Maceo (4), quizá calló las especulaciones de un nuevo embarazo pocos días después de haber dado a luz a su segundo hijo, cuando afirmó que no creyó que fuera posible que estuviera embarazada por segunda ocasión pues estaba en etapa pre menopausia a sus entonces 47 años de edad. "Desde entonces aprendí a nunca decir nunca", reveló en el programa de Ellen DeGeneres.

A pesar de los comentarios y la edad de Halle, la maternidad no sería imposible como ella cree. Basta con mirar a varias actrices, como Janet Jackson, quien recién se convirió en mamá a los 50 años de edad. Lo que habría quedado en duda de ser cierto un tercer embarazo en la protagonista de Cat Woman, sería la identidad del padre de su bebé, pues desde diciembre pasado, Berry se divorció de su esposo Oliver Martinez.