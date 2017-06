Ariana Grande cambió el 'playlist' del concierto 'One Love' en honor a una de las víctimas del atentado

Lágrimas, canciones de amor, sentimientos encontrados y más… esto fue parte de lo que se vivió en el concierto benéfico One Love Manchester, el cual se realizó en honor de las víctimas del atentado del 22 de mayo. Ariana Grande, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Pharrell Williams, Robbie Williams, entre otros artistas, se dieron cita en el Old Trafford de Manchester para rendir un sentido homenaje a las personas que perdieron la vida hace dos semanas.

VER GALERÍA Ariana Grande ofreció un concierto para recaudar fondos a beneficio de las víctimas del atentado en Manchester. Foto: Getty Images

Entre las víctimas de aquella tragedia se encuentra el nombre de Olivia Campbell. Aquel 22 de mayo, la joven de 15 años acudió a la Manchester Arena para disfrutar del concierto de Ariana Grande, sin imaginar que encontraría la muerte. El diario The Telegraph reporta que Grande se encontró con la madre de Olivia unos días antes del concierto y tuvieron una emotiva plática.

VER GALERÍA Olivia Campbell perdió la vida en el trágico atentado del pasado 22 de mayo. Foto: Facebook Olivia Campbell

“Tuve el honor de conocer a la madre de Olivia hace unos días, tan pronto como no vimos comencé a llorar y ella me dijo que dejara de hacer eso, pues a Olivia no le hubiera gustado y lo que hubiera querido, si estuviera viva, es escuchar sólo los hits”, dijo Ariana.

VER GALERÍA Ariana Grande en el concierto One Love, el cual ha recaudado hasta el momento $12 millones de dólares. Foto: Getty Images

“Así que con eso, tuvimos que hacer una planeación diferente. Tuvimos un ensayo ayer (sábado) y lo cambiamos todo. Y esta noche estuvo tan llena de luz, diversión, amor y energía que les quiero agradecer por ello”, indicó la intérprete.

Las conmovedoras palabras de la desconsolada madre hicieron que la joven cantante de 23 años y su equipo cambiaran el playlist que tenían programado para el show. Ariana había pensado en entonar sus temas más solemnes, pero lo decidió incluir One Last Time y Love Me Harder. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando entonó Somewhere Over the Rainbow, del Mago de Oz. La joven no pudo contener las lágrimas al recordar con este nostálgico tema a las víctimas del atroz ataque del 22 de mayo.