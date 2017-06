No hay duda de que las Kardashian-Jenner son una de las familias más unidas del entretenimiento, y eso incluye a la mayor de ellas, la mujer que lo empezó todo: Mary Jo Campbell (apellido de soltera), la abuela materna de las estrellas de televisión. Conocida como ‘MJ’ Campbell, la dulce mujer tiene 82 años de edad y es uno de los miembros más importantes de la familia. Mary Jo es madre de Kris Jenner y tiene apariciones ocasionales en el reality show Keeping Up With the Kardashians. De hecho, su cumpleaños pasado formó parte de uno de los episodios de la exitosa serie.

VER GALERÍA Cuatro generaciones en una sola foto: Kim, North, Mary Jo y Kris Jenner. Foto: Instagram Kris Jenner

Hace un par de días, Kim Kardashian publicó una foto en su Instagram con su pequeño Saint, de 17 meses de edad, al lado de su abuela, quien luce feliz junto a su famosa nieta y su adorable bisnieto. MJ tiene seis nietos por parte de Kris Jenner y cinco bisnietos; tres de Kourtney Kardashian y dos de Kim.

VER GALERÍA Kim con su pequeño Saint y su abuela, Mary Jo. Foto: Instagram Kim Kardashian

Según Radar Online, los padres de Kris Jenner se divorciaron cuando ella tenía siete años de edad. Kris tiene una hermana llamada Karen; sola con dos hijas MJ logró sacarlas adelante y poco a poco trató de rehacer su vida sin Robert ‘Bob’ Houghton, padre de las chicas. En 1975, Robert perdió la vida en un accidente automovilístico cuando se dirigía a México para contraer matrimonio con su novia de aquel entonces, Vicky Thomsen.

VER GALERÍA MJ con sus nietas Kourtney y Kim. Foto: Instagram Kim Kardashian

En una entrevista con Star, Vicky contó como fueron los hechos: “El plan era llegar al siguiente poblado. Estaba mirando las estrellas y diciéndole a Bob lo cansada que estaba. Eran las 9:20pm cuando de pronto escuché un fuerte estruendo metálico y me desperté debajo del tablero”. Bob se había estrellado con un camión cargado de vegetales.

VER GALERÍA Kris Jenner felicitó a su mamá por el Día de las Madres con este lindo collage. Foto: Instagram Kriss Jenner

Años después de su divorcio, MJ contrajo matrimonio con un hombre de negocios llamado Harry Shannon. La abuela de las Kardashian es toda una emprendedora y a pesar de su edad, conserva su antiguo negocio Shannon & Co. Children’s Boutique, en La Jolla, California.