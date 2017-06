Andrea, hijo de Paulina Rubio, no parece contento con la nueva relación de Colate

Dicen que los niños siempre hablan con la verdad y Andrea, el hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo 'Colate', es un pequeño muy sincero. Mientras que Colate está disfrutando al máximo de su nuevo romance, Andrea no está del todo de acuerdo con la nueva elección amorosa de papá. Así se pudo ver este jueves durante una entrevista al empresario y bailarín en el programa Ventaneando, donde el niño de cinco años dejó clara su opinión.

En cuanto Colate abordó el tema de matrimonio con su nueva chica, Andrea de inmediato replicó que "no" ante la sorpresa de papá. “Mira tu hijo dice que no te casas. Tu hijo no quiere que te cases”, expresó la reportera. Nicolás intentó disimular un poco la reacción de su hijo y agregó: “Bueno, Supongo que es normal, los niños… pero tampoco hay intenciones de matrimonio de momento”, dijo luego de pedirle al niño que guardara silencio y enviarlo fuera de cuadro.

La identidad de la nueva novia del empresario español aún es un misterio. Si bien la presentó hace unos días en su cuenta de Instagram, con una linda fotografía en donde ella le besa la mejilla, aún se desconoce su nombre y sólo se ubica por la letra R. Lo que sí se sabe, es que es española como él y actualmente habita en Miami.

A pesar de que la relación va viento en popa, Colate y su chica no han hablado de dar el paso hacia el altar. “Estamos ahí, poco a poco. No pienso de momentos en esas cosas todavía. No sé si algún día ocurrirá, pero de momento no pienso en eso”, dijo convencido de disfrutar su noviazgo.

Y en cuanto a los rumores de embarazo que enfrenta Paulina Rubio, Colate expresó: “No me ha dicho nada, me he enterado por ti (la reportera). No sé nada. No lo sé”, respondió. “Pues, no tenía ni idea. (Si fuera así) bueno, me alegra mucho”.