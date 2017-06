VIDEO: Entre lágrimas, Kathy Griffin asegura que Donald Trump está ‘intentando arruinar’ su vida

La fotografía que publicó la comediante Kathy Griffin, la cual mostraba una cabeza postiza, sangrienta y decapitada, no ha parado de generar controversia. Debido a que la cabeza tiene un parecido con Donald Trump, Kathy no solo fue contactada por el Servicio Secreto, sino que perdió varios trabajos y ha sido despedida por la cadena CNN, quien había empleado a la pelirroja durante varios años para su programación especial de año nuevo.

VER GALERÍA

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, Kathy pidió disculpas: “Sinceramente me disculpo. He visto la reacción de las imágenes. Soy comediante y crucé la línea fui muy lejos. Las imágenes fueron perturbadoras y entiendo que molestaron a muchas personas”. Entre esas personas, según comentó el propio Presidente, se encuentra Barron Trump, su hijo de apenas 11 años, quien, según reportó TMZ, corrió alterado detrás de su mamá, la Primera Dama, al ver la imagen en un canal de televisión.

VER GALERÍA

Tras haber recibido varias amenazas de muerte, hoy Griffin dio una conferencia acompañada de Lisa Bloom, su abogada, y aseguró que Donald está “intentando arruinar” su vida: “Lo que está pasando aquí nunca ha pasado en este gran país. Un Presidente de los Estado Unidos personalmente está intentando arruinar mi vida para siempre”.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Visiblemente afectada, Kathy confesó que estaba “muy nerviosa” y aseguró saber que ella es “el objeto brilloso” que Trump está utilizando para distraer a la prensa de las investigación del FBI: “No creo que pueda tener una carrera después de esto. Seré honesta: Él me ha destrozado. Pero dije ‘esto no está bien’. Yo me disculpé, porque lo sentí sinceramente y era necesario, pero luego vi que me cambiaron el significado, que lo intentaron hacer sobre Barron, que obviamente jamás fue mi intención herir a un niño”.

Griffin, de 56 años de edad, aclaró que no le teme al Presidente: “No le tengo miedo a Donald Trump, es un bravucón. Yo he convivido con hombres viejos y blancos que han intentado ningunearme durante toda mi vida, durante toda mi carrera. Yo soy una mujer que trabaja en un campo que es excesivamente dominado por los hombres”. Tras aceptar que había cometido un error, Kathy aclaró que es “una comediante fuerte” y que es importante no dejarse “intimidar por nadie”.