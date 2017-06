Michelle Salas habla sobre las novias de su papá, Luis Miguel: ‘Si tuviera celos a este punto de mi vida, me volvería loca’

Durante muchos años Luis Miguel se desconectó de todo — los medios, las entregas de premios, los tributos, etc — y solamente se le podía ver en un solo lugar: sus conciertos. Tras ser tachado de “hermético” y “privado”, durante los últimos meses ‘El Sol de México’ se ha mostrado mucho más accesible; ya sea tomándose fotos con sus fanáticos o hasta haciendo bromas con los paparazzi. ¿A qué se debe? Según Michelle Salas, su hija mayor, comentó a los medios mexicanos siguiente: “Yo creo que todo va por etapas en la vida. Creo que es un momento en el que también está abriendo mucho las puertas de una vida muy privada”.

VER GALERÍA

Después de dar a conocer que una nueva serie autorizada contará su vida, ‘Mickey’ parece estar listo para compartir los detalles más íntimos de su carrera. “La gente muchas veces se quejaba de lo, no secreto, pero lo privado que era”, contó Michelle, “y ahora estamos viendo una cara que no todos conocían”. Pero aunque confesó estar un poco sorprendida por la nueva actitud de su padre, la fashionista también confesó que la hace “feliz porque van a conocer, o están conociendo, la parte que realmente nadie había visto”.

VER GALERÍA

La fama del intérprete de Dame se extiende mucho más allá de su música, y sus relaciones con varias mujeres siempre han dado de qué hablar. Cuando se le preguntó a Michelle sobre las novias de su padre, y la relación que lleva con ellas, entre risas contestó lo siguiente: “Ya estoy acostumbrada. Si tuviera celos a este punto de mi vida, me volvería loca. Entonces manejó bien los celos. Creo que soy celosa cuando realmente vale la pena. Si ya lo veo muy en serio, es como que ‘no’, ahora si doy mi opinión”.

VER GALERÍA

Por supuesto, Michelle aclaró que es muy respetuosa con su padre: “Doy mi opinión de una manera muy respetuosa siempre, porque a mi no me gusta… cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera en la vida, pero si quiero dar mi opinion, y si tengo algo que decir, lo hago siempre de una manera sutil”. Y aunque no confirmó si participará en la serie de su papá, Michelle contó que está conforme con que Diego Boneta, su ex, protagonice el papel de Luis Miguel: “Se me hace una persona muy acertada para hacerlo, la verdad”.