Brad Pitt consiente a los hijos de Chris Cornell con un divertido viaje a Universal Studios

A pesar de los problemas familiares que Brad Pitt tiene con sus propios hijos, el actor no deja de ser cariñoso y atento con los niños aunque no sean de su familia. Conmovido por la repentina muerte de su amigo, el rockero Chris Cornell, Brad quiso obsequiarles a los hijos del cantante una amena tarde en el parque de diversiones de Universal Studios en Los Ángeles. Atento y dispuesto a entrar a todas las atracciones, la ex pareja de Angelina Jolie consintió a los hijos de su amigo con cervezas de mantequilla la estilo Harry Potter, un par de varitas y el viaje en la atracción de Jurassic Park.

Toni, de 12 años, y Christopher, de 11, se la pasaron muy bien junto a uno de los amigos de su padre, a quien consideran parte de su familia gracias a la cercanía que el actor y el cantante tenían desde hace años. Para ellos, los últimos días no han sido sencillos luego de enterarse que su papá había muerto después de ofrecer un concierto en Detroit con su banda Soundgarden. Horas más tarde, se confirmó que el también integrante de Audioslave había cometido suicidio.

Brad Pitt mostró su respeto y condolencias hacia la familia de Cornell cuando asistió el viernes pasado a su funeral. Además de Pitt, Pharrell, Lars Ulrich, James Hetfield y Dave Navarro estuvieron presentes en el cementerio en el que varios fans del cantante se dieron cita para dar el último adiós a su ídolo musical. Brad ofreció unas palabras durante el funeral, con las que recordó a su amigo de varias décadas a quien estimaba demasiado.

A pesar del gran golpe emocional que recibieron Toni y Christopher, ambos lucían muy divertidos en el parque temático. Pitt también se mostró bastante feliz de haber dejado salir a su niño interior para disfrutar a lo grande de cada una de las atracciones e, incluso, saborear una de las famosas bebidas de la historia de Harry Potter.