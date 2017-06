Jim Carrey podría ser llamado a juicio tras la muerte de su ex pareja

La situación no parece mejorar para Jim Carrey después de que la madre de su ex pareja, Cathriona White, lo culpara y demandara por la muerte de la maquillista que hace unos años salía con el actor. Por si el panorama no fuera lo suficiente borroso para Jim, una juez de la Corte Suprema de Los Ángeles determinó que se abriera un proceso judicial luego de las acusaciones que la madre y el ex esposo de Cathriona pusieran contra él. A Carrey se le acusa de haber proporcionado los medicamentos de prescripción con los que la maquilladora se quitó la vida, un capítulo difícil de borrar en la historia del actor.

VER GALERÍA

Jim no se siente tranquilo con las declaraciones de los demandantes (Brigid Sweetman y Mark Burton), incluso intentó limpiar su nombre de las acusaciones insistiendo públicamente que él no tuvo nada que ver en la decisión de Cathriona. Sin embargo, la juez considera que se debe abrir una investigación más profunda sobre el papel que jugó Jim en los últimos días de la maquilladora. Por ello, es probable que deba presentarse en un juicio oral cuya fecha se fijó para el 26 de abril de 2018. A pesar de que los involucrados están avisados sobre esta audiencia, los abogados de Carrey están a tiempo de revertir la cita.

VER GALERÍA

Jim se ha mantenido al margen de la situación pues, tal como afirma Raymond Boucher, su abogado, es un capítulo que lo ha marcado emocionalmente y que podría causarle más estragos. "El señor Carrey amaba a la señorita White con locura, así que obviamente será un proceso muy duro para él", expresó Boucher ante varios medios de comunicación.

En cuanto Jim se enteró que la madre de su ex novia planeaba demandarlo, hizo público su desacuerdo: "No toleraré este intento desalmado de aprovecharse de mí o de la mujer a la que amé. Los problemas de Cat se iniciaron mucho antes de que nos conociéramos y tristemente ninguno de nosotros podría haber evitado este final tan trágico. Espero de verdad que muy pronto la gente deje de tratar de sacar provecho de esto y la dejen descansar en paz", dijo hace unos meses.

VER GALERÍA

Cathriona falleció en su casa de Los Ángeles el lunes 28 de septiembre de 2015. La maquillista, de 30 años, aparentemente se suicidó y se cree que consumió cuatro diferentes tipos de medicinas que fueron encontradas en su residencia al momento de su muerte. Luego de enterarse de la terrible noticia, el acotr de Bruce Almighty ofreció pagar los gastos funerarios.