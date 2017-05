Venus Williams reveló sin querer el sexo del bebé de Serena

En la cancha de tenis Serena Williams y su hermana, Venus, podrán ser las mejores con la raqueta, para muestra están los innumerables campeonatos que han ganado además de la fama de campeonas que ostentan desde hace años. Sin embargo, los secretos de familia no son su fuerte pues, semanas después de que Serena publicara por accidente que está esperando un bebé con su prometido Alexis Ohanian, a Venus se le "escapó" revelar el sexo del próximo integrante de su familia.

En una plática que la mayor de las Williams sostuvo con después de derrotar a Kurumi Nara en el Abierto Francés el pasado miércoles, la emoción traicionó a la tenista de 36 años, quien se refirió al bebé como "ella". Además, agregó: "Quiero ser conocida como la tía favorita. Todas en la familia decimos que será bebé V, bebé Lyn, bebé Esher porque queremos que la nombren como nosotras", dijo sin limitarse.

Para Serena, las palabras de su hermana pueden haber arruinado uno de sus planes maternos, pues recién reveló a Vogue que no querían saber si tendría niña o niño. "Estamos esperando. Sólo lo llamamos 'bebé'", dijo la futura mamá. Sin embargo, parece que de ahora en adelante, los próximos detalles de la llegada de la cigüeña podrán estar pintados de rosa gracias a la futura tía.

Serena accidentalmente publicó su embarazo mientras vacacionaba con Alexis en México. La deportista de 35 años llevaba un recuento de los cambios de su cuerpo después de haberse enterado que se convertiría en mamá. Por ello es que la foto con la que el mundo se enteró de su bebé estaba titulada con la frase "20 semanas" mientras ella posaba con un traje de baño de color amarillo. Tras el anuncio, su portavoz dijo a New York Times que la estrella del tenis cancelaría sus juegos en la temporada 2017, pero que espera regresar a la cancha en 2018.

Además de los cambios en su cuerpo, el embarazo ya empezó a modificar el entorno en el que vive la tenista. Por ahora está pensando seriamente si vivirá con su prometido en San Francisco, en donde él trabaja como co-fundador de Reddit. Y en cuanto a la sensación de tener a su pequeña creciendo dentro de ella, agregó: "¡Es el mejor sentimiento!". Días después de publicar su embarazo, Serena posteó una nueva fotografía presumiendo su barriguita. "Mi querido bebé, tú me das una fuerza que no conocía. Me enseñaste el verdadero significado de la serenidad y la paz", escribió junto a la tierna imagen.