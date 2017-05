Mamá de Orlando Bloom repartió copias del CV de su hijo, ¡entérate por qué!

Orlando Bloom tiene una mamá muy orgullosa de su carrera como actor, tanto que ella misma ha enviado una copia del currículum de su hijo a varios medios de comunicación porque está harta de ver datos erróneos sobre la trayectoria actoral del ex de Katy Perry. De acuerdo a The Times, la ex periodista de 75 años de edad, agregó una nota para explicar el porqué de su entrega especial: "Tengo el placer de adjuntar una copia del CV de Orlando que, además de estar actualizado, es 100% preciso". Sonia Copeland Bloom se tomó el tiempo para enlistar cada una de las películas en las que su hijo ha trabajado, al igual que los detalles de su preparación actoral, como el tiempo que Orlando pasó en la Universidad de Kent, en donde se graduó con honores.

Contenta con las buenas decisiones que ha tomado su hijo a lo largo de su paso por la pantalla grande, Sonia también especificó que Bloom tiene premios humanitarios y, por si fuera poco, patrocinó el New Marlow Youth Theatre. Ante los ojos de mamá, también fue necesario agregar que el actor de 40 años de edad tuvo buenas notas y estudió en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama.

Sonia se mantiene al tanto de cada paso que da su hijo en el showbiz, tanto en películas como en entrevistas. Por ello imaginamos el gran susto que debió llevarse cuando el actor llevó su entrenamiento físico a un nivel muy peligroso. Según dijo en una plática con James Corden, recibió del surfista Laid Hamilton un consejo para hacer de su rutina de ejercicio algo más intenso: pesas bajo el agua.

"Sujetas unas mancuernas de 22 kilos, aguantas la respiración y caminas bajo el agua haciendo pesas. Por supuesto puedes subir y tomar aire, pero la idea es que cuando tu sangre se queda sin oxígeno pones tu cuerpo en tensión y el entrenamiento es mucho más intenso", explicó Orlando ante el asombro del público. El actor que por ahora promociona Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, agregó que llevó todo al extremo cuando quiso entrenar sin alguien que lo supervisara. “Me desmayé dos veces para darme cuenta de que no debería volver a hacerlo", agregó dejando al presentador con muchas preguntas sobre el intenso ejercicio que puso en peligro la vida del actor.